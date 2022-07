Swiss fliegt im Winter 2022/2023 zu 93 Zielen

Die Schweizer Nationalairline Swiss hat ihren Winterflugplan 2022/2023 bekanntgegeben. Darin enthalten ist ein ausgebautes Angebot an Flugzielen, das die Fluganzahl von 2019 wieder zu rund 80 Prozent abdeckt. Reisende können ab den Flughäfen Zürich und Genf zu insgesamt 93 Zielen fliegen, darunter geht es neu nach Bristol in Südwestengland.

Swiss fliegt im Winter 2022/2023 ab Zürich und Genf zu insgesamt 93 Zielen. © Airbus S.A.S.

Das Winterprogramm für die kommende Saison umfasst bezüglich der Ziele sogar eine größere Vielfalt als im Winter vor der Pandemie, diese werden jedoch mit weniger Frequenzen angesteuert. Swiss will damit nach eigener Aussage vor allem die Stabilität des Flugplans absichern. Zuletzt mussten mehrere europäische Airlines aufgrund von Personalengpässen ihre Sommerflugpläne drastisch reduzieren und viele geplante Verbindungen streichen.



Von Zürich nach Bristol



Mit dabei im Winter 2022/2023 ist auch ein neues Ziel: Ab Zürich können Passagierinnen und Passagiere mit Swiss ins englische Bristol reisen. Ab dem 4. Februar 2023 startet die Airline einmal wöchentlich in die Stadt am Fluss Avon. Mit der Verbindung werden auch britische Wintersporttouristen und -touristinnen angesprochen, die in der Schweiz Urlaub machen möchten. Aus dem aktuellen Sommerflugplan werden die Städteziele Bologna, Nantes, Sofia und Vilnius in den Winter übernommen und weiterhin bedient. Wer während der kalten Jahreszeit aus der Schweiz in den Süden entfliehen möchte, erhält mit Swiss mehr Reisemöglichkeiten nach Alicante, Barcelona und Málaga sowie Porto in Portugal.



Auf der Langstrecke öfter nach Asien



An Interkontinentalverbindungen gibt es eine Frequenzerhöhung zu asiatischen Destinationen. In die thailändische Hauptstadt Bangkok werden im Winter wieder tägliche Flüge angeboten, auch der Stadtstaat Singapur ist an jedem Tag in der Woche direkt an die Schweiz angebunden. Nach Delhi und Mumbai in Indien gibt es sechs wöchentliche Rotationen, in den USA steht New York City auf der Agenda.