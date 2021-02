Ätna ausgebrochen: Flughafen Catania weiter geschlossen

Auf Sizilien ist am Abend des 16. Februar der Vulkan Ätna ausgebrochen. Gegen 17:30 Uhr wurden eine hohe Lava-Fontäne sowie große Mengen an Vulkanasche ausgestoßen. Durch die mehr als einen Kilometer hohe Rauchsäule und die Asche musste aus Sicherheitsgründen der Flugverkehr am Airport Catania eingestellt werden. Der Flughafen ist am Morgen des 17. Februar noch immer geschlossen.

Seit Dienstagabend mussten mehrere Flüge, die Catania ansteuern wollten, umgeleitet werden. Nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa dauert die Sperrung des Airports auch am Mittwoch noch an, weil die Pisten zunächst von der Schicht niedergeregneter Vulkanasche befreit werden müssen. Zudem steht die Aktivität des Ätna weiter unter Beobachtung. Wann genau am Flughafen Catania wieder Flugzeuge starten und landen können, wurde offiziell noch nicht mitgeteilt.



Spektakulärer Ausbruch



Am Nachmittag des 16. Februar warnte das Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) vor starkem Ascheausstoß des Ätna, später folgte dann eine heftige Eruption. Über den Kraterrand floss ein mehrarmiger Lavastrom gen Osten ins Tal. Obwohl der Ausbruch nicht lange andauerte, sind die Auswirkungen auch am Folgetag noch spürbar. Neben dem Flughafengelände sind auch Wohnhäuser und Straßen von Asche bedeckt. Berichte über Verletzte oder Sachschäden gab es zunächst jedoch nicht.



Ätna sehr aktiv



Der 3.323 Meter hohe Ätna ist ständig aktiv. Er ist damit der höchste nicht ruhende Vulkan Europas und sorgt immer wieder durch Ausbrüche und Aschewolken für Behinderungen im Flugverkehr auf Sizilien. Zuletzt stieg sein Aktivitätsgrad seit Mitte Dezember 2020 wieder stark an. Ende Januar 2021 kam es bereits an der gleichen Stelle zu einem Lava-Ausstoß, der nun erneut Schauplatz eines Ausbruchs wurde.