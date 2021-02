Air Astana verbindet Frankfurt mit Kasachstan

Die kasachische Fluggesellschaft Air Astana verändert zum 3. Februar ihr Flugangebot. Künftig verbindet die Airline die Mainmetropole Frankfurt mit dem westkasachischen Atyrau. Die Flüge verkehren ab sofort einmal pro Woche.

Air Astana verbindet Frankfurt mit Atyrau. © Air Astana

Mit dem veränderten Flugplan reagiert die kasachische Fluggesellschaft Air Astana auf die coronabedingten Reisebeschränkungen der Niederlande. Ursprünglich bestand eine Verbindung zwischen Amsterdam und Atyrau. Kurzfristig wurde stattdessen die Route Frankfurt – Atyrau in das Flugangebot aufgenommen. Bedient wird die Strecke immer mittwochs. Die Flugzeuge starten um 13:05 Uhr in Frankfurt und erreichen Atyrau nach vier Stunden und 45 Minuten Flugzeit planmäßig um 21:50 Uhr. Die Flieger in die Gegenrichtung heben um 5:50 Uhr in Atyrau ab. Die Landung auf Frankfurter Boden wird um 7 Uhr erwartet. Die Flugzeit beträgt fünf Stunden und zehn Minuten. Alle Angaben verstehen sich in Ortszeit. Die Flüge werden mit einem Airbus A321 durchgeführt.



Einreise nach Kasachstan



Noch bis zum 1. Mai 2021 ist eine Einreise für deutsche Staatsbürger nach Kasachstan nicht visumfrei möglich. Ein Visum muss vor der Reise bei der zuständigen kasachischen Auslandsvertretung in Deutschland beantragt werden. Einreisen sind jedoch grundsätzlich erlaubt. An diese sind aufgrund der Corona-Pandemie einige Bestimmungen geknüpft. So muss bei Ankunft in Kasachstan ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der bei Grenzübertritt maximal 72 Stunden sein darf. Ohne negatives Testergebnis wird die Einreise verweigert. Auch die Airlines sind angehalten, Passagiere ohne Testung nicht boarden zu lassen. Jeder Ankommende muss zusätzlich einen Fragenbogen ausfüllen.



Über Air Astana



Air Astana ist eine kasachische Fluggesellschaft mit Basis am Flughafen Almaty. Die Airline verbindet sowohl Ziele innerhalb Kasachstans als auch internationale Destinationen. Neben der neu aufgenommenen Frankfurt-Route starten Flieger von Frankfurt auch nach Nur-Sultan.