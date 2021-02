Air Namibia: Flugbetrieb eingestellt

Die Fluggesellschaft Air Namibia ist am Ende: Der Flugbetrieb der nationalen Airline Namibias wurde eingestellt. Alle Flüge ab dem 11. Februar 2021 wurden gestrichen. Dies teilte die Fluggesellschaft in einem Facebook-Post am 10. Februar mit.

Air Namibia stellt den Flugbetrieb ein.

Alle noch verkehrenden Flugzeuge fliegen zu ihrer Basis nach Windhoek zurück, verkündet Air Namibia weiterhin. Auch das Buchungssystem ist nun außer Betrieb, sodass keine neuen Flüge mehr reserviert werden können. Kunden mit bereits gebuchten Flügen können sich bezüglich einer Erstattung per E-Mail an Air Namibia wenden.



Liquidation angekündigt



Die Airline war bereits seit einigen Jahren finanziell angeschlagen und benötigte immer wieder hohe finanzielle Hilfen durch den namibischen Staat. Die Corona-Pandemie verschlechterte die Situation zusätzlich. Medienberichten zufolge kündigte die Regierung Namibias nun die Liquidation der Fluggesellschaft an. Von der Airline-Pleite sind rund 600 Mitarbeiter betroffen, die entlassen werden müssen. Sie sollen eine Abfindung in der Höhe von zwölf Monatsgehältern erhalten.



Über Air Namibia



Im Jahr 1947 wurde Namibia zunächst unter dem Namen „South West Air Transport“ gegründet, bevor sie in den 1980er Jahren mit einer Aktienmehrheit von der südafrikanischen Regierung erworben wurde. Mit der Unabhängigkeit Namibias wurde im Jahr 1990 eine Vergrößerung der Flugziele möglich, seit 1991 trägt die Fluggesellschaft den Namen Air Namibia. Das Streckennetz von Air Namibia konzentrierte sich hauptsächlich auf den afrikanischen Kontinent. Die Airline des westafrikanischen Landes verkehrte seit 1990 jedoch auch für einige Zeit zwischen Frankfurt und Namibias Hauptstadt Windhoek. Die Flotte der Airline bestand zuletzt aus Flugzeugen der Typen Airbus A330-200, Airbus A319-100 und Embraer ERJ 135. Insgesamt besaß Air Namibia neun Flieger.