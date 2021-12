Albanien baut neuen Flughafen

Albanien baut einen neuen Flughafen am Mittelmeer. Der Vlora International Airport nahe der gleichnamigen Hafenstadt in Südalbanien soll in einer ersten Bauphase bis April 2025 fertiggestellt werden. Dies berichtet das Luftfahrtportal Aerotelegraph.

Albanien baut einen neuen Flughafen am Mittelmeer.

Neben den Flughäfen Tirana und Kukës verfügt Albanien nach der Fertigstellung des neuen Vlora International Airport über drei Flughäfen. Die Bauarbeiten wurden am 28. November 2021, dem albanischen Nationalfeiertag, feierlich eröffnet. Wie Aerotelegraph weiter berichtet, soll der Airport nach Wünschen des albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama erstmalig auch Interkontinentalflüge ab Albanien ermöglichen. Ziel ist es außerdem, mit dem Flughafenneubau den Tourismus in der südalbanischen Küstenregion zu fördern.



Bis zu drei Millionen Fluggäste jährlich



Das große Terminal am neuen Vlora International Airport soll eine Kapazität von bis zu drei Millionen Fluggästen pro Jahr erreichen können und 34.000 Quadratmeter groß werden. Zudem sind 24 Abstellpositionen für Flugzeuge geplant, die Piste ist auf 3.200 Meter Länge anberaumt. Die Investitionskosten liegen bei rund 104 Millionen Euro. Betrieben werden soll Albaniens neuer Flughafen von einer Tochtergesellschaft des Münchener Flughafens.



Urlaub an Albaniens Küsten



Die Küste Albaniens beläuft sich auf mehr als 400 Kilometer und schafft damit gute Voraussetzungen für einen Badeurlaub am Mittelmeer. Die Region verfügt sowohl über Kies- als auch Sandstrände und grenzt im Norden an das Adriatische Meer, im Süden an das Ionische Meer. Albaniens Riviera ist derzeit ein Geheimtipp. Während weite Teile der Küste noch nicht erschlossen und ursprünglich sind, gilt die Kleinstadt Himara mit ihrer Strandpromenade als das touristische Zentrum der Region. Besonders geeignet für einen Urlaub an Albaniens Stränden sind die Monate Mai bis Oktober.