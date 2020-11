Verpflichtende Corona-Schnelltests: Austrian Airlines geht in die zweite Testphase

Austrian Airlines führt ab dem 12. November verpflichtende Antigen-Schnelltests auf der Strecke Hamburg-Wien ein. Um die Flugreise antreten zu dürfen, ist für Passagiere wie auch die Besatzung fortan ein negatives Testergebnis erforderlich. Die Schnelltests sind kostenlos, ersetzen die PCR-Tests und behördlichen Reisebestimmungen allerdings nicht.

Ab dem 12. November führt Austrian Airlines auf der Strecke Hamburg-Wien verpflichtende Antigen-Schnelltest ein. © Austrian Airlines Group

Die Antigen-Schnelltests werden an den jeweiligen Testzentren der Flughäfen Wien und Hamburg durchgeführt. Für einen reibungslosen Ablauf sollten Fluggäste mindestens zwei Stunden vor Abflug am jeweiligen Testcenter eintreffen. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist in Hamburg zudem eine Online-Registrierung möglich. Passagiere erhalten ihr Testergebnis binnen zehn bis 15 Minuten, entweder per SMS oder nach persönlicher Rückfrage. Alternativ werden externe Schnelltests akzeptiert, die binnen 48 Stunden vor Abflug durchgeführt wurden. Erst bei Nachweis eines negativen Tests wird die Bordkarte freigeschaltet, damit der Sicherheitsbereich betreten werden darf. Bei einem positiven Ergebnis werden betroffene Fluggäste vom Sanitätsteam des Flughafens betreut und eine weitere Vorgehensweise besprochen. Eine kostenfreie Umbuchung wie auch Stornierung ist dann möglich.



Mit der Einführung des verpflichtenden Schnelltests geht das Pilotprojekt von Austrian Airlines in die zweite Testphase. Diese ist vorerst bis Ende November angedacht. Bis zum 8. November dauert noch die erste Testphase an, in welcher Passagieren freiwillige Schnelltests angeboten werden. Ziel ist es, den Ablauf des Testverfahrens für Fluggäste zu optimieren, damit der Reiseablauf so bequem wie möglich gestaltet werden kann. Nach Aussage des Austrian Airlines-COO Jens Ritter hofft die Airline nun, dass mit einer ausgeklügelten Teststrategie Quarantäneverpflichtungen mittelfristig obsolet werden.