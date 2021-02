Austrian Airlines: New York City und Montreal wieder im Flugplan

Nachdem Austrian Airlines bereits in der vergangenen Woche 20 neue Ziele für den Sommerflugplan 2021 bekanntgegeben hat, werden nun weitere Langstreckenflüge wiederbelebt. Ab Mai geht es mit der österreichischen Fluggesellschaft nach Montreal und an den Flughafen JFK in New York City. Das gab Austrian Airlines am Donnerstag, den 25. Februar, in einer Pressemeldung bekannt.

Austrian Airlines erweitert ihren Sommerflugplan um weitere Langstreckenziele. © Austrian Airlines Group

Dreimal pro Woche wird Austrian Airlines die kanadische Stadt Montreal sowie den New Yorker John F. Kennedy International Airport anfliegen. In der US-amerikanischen Metropole wird bislang nur der Flughafen Newark bedient. Reisende nach New York City dürfen sich also künftig auf insgesamt acht Verbindungen pro Woche freuen. Mit der Wiederaufnahme der beiden Ziele fliegt Austrian Airlines ab Mai zu insgesamt fünf Destinationen auf dem nordamerikanischen Kontinent. Nach Asien bestehen drei Verbindungen, unter anderem nach Bangkok und Tokio.



Weitere Destinationen im Sommerflugplan 2021



Bei den neuen Flugzielen für den Sommer 2021, die in der vergangenen Woche bekanntgegeben wurden, handelt es sich überwiegend um touristische Destinationen für den Sommerurlaub. Neben den griechischen Inseln Kreta, Rhodos, Kos und Mykonos geht es auch nach Spanien: Hier stehen unter anderem die Kanaren, Mallorca und Ibiza auf dem Flugplan. Italien-Urlauber dürfen sich über Verbindungen nach Sizilien und Florenz freuen. Erstmalig seit 2009 neu im Programm ist zudem eine Verbindung zwischen der Basis Wien und Hannover.



Neuer Aufschwung für Lufthansa Group



Bereits seit 2009 ist Austrian Airlines Teil der Lufthansa Group. Diese gab ebenfalls am 25. Februar für die deutsche Kranichairline und die neue Langstreckenfluggesellschaft Eurowings Discover 33 neue Flugziele bekannt. Neben der Karibik und den Malediven geht es überwiegend auf die Kanaren und nach Griechenland. Auch das Rote Meer ist mit einer Verbindung ins ägyptische Hurghada vertreten.