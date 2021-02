Austrian Airlines erweitert Sommerflugplan 2021 um 20 Ziele

Austrian Airlines bringt im Sommer 2021 wieder mehr Bewegung an den Himmel. Die österreichische Fluggesellschaft hat ihren Sommerflugplan um 20 Ziele ergänzt, die hauptsächlich für Touristen attraktiv sind. Unter ihnen befinden sich mehrere Routen ans Mittelmeer, aber auch Langstrecken nach Thailand und in die USA.

Austrian stockt den Sommerflugplan 2021 um 20 weitere Ziele auf. © Austrian Airlines Group

Vor allem im Hochsommer enthält die Agenda von Austrian hauptsächlich klassische Urlaubsziele. Dann will die Airline bis zu 150 Flüge pro Woche zu typischen Touristendestinationen auflegen. Passagiere haben die Wahl zwischen Heraklion auf Kreta, Rhodos, Kos oder Mykonos in Griechenland sowie Larnaka in Zypern. Spanien-Fans kommen mit Routen nach Barcelona, Palma de Mallorca, Ibiza oder auf die Kanaren auf ihre Kosten. Außerdem werden das italienische Florenz und Catania auf Sizilien angesteuert.



Neu im Flugplan: Hannover



Erstmalig seit 2009 verbindet Austrian in der kommenden Sommersaison Hannover wieder mit der Basis Wien. Zunächst sind zwei wöchentliche Rotationen auf der Strecke vorgesehen, bis zur Hochsaison wird die Frequenz jedoch kontinuierlich auf schlussendlich zwei tägliche Flüge im Juli 2021 erhöht. Der Erstflug ist für den 25. März angesetzt. Bislang wurde die Route nach Hannover von Eurowings bedient.



Ziele auf der Langstrecke kehren zurück



In Nord- und Osteuropa wird das Streckennetz von Austrian ebenfalls erweitert. So startet die Airline im Sommer wieder nach Dubrovnik in Kroatien, Košice in der Slowakei, ins polnische Krakau sowie nach Odessa und Lemberg in der Ukraine. In Skandinavien stehen die Airports von Göteborg und Oslo wieder im Programm. Außerdem können sich Reisende über mehrere wiederaufgenommene Langstrecken freuen. Nach aktueller Planung will die österreichische Lufthansa-Tochter im kommenden Sommerflugplan interkontinentale Routen nach Amman in Jordanien, Bangkok in Thailand, Chicago in den USA und ins japanische Tokio wiederbeleben.