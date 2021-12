Austrian Airlines: Sommerflugplan 2022 mit vielen Urlaubszielen

Austrian Airlines will ab sofort ihr Sommerprogramm für 2022 Schritt für Schritt ausbauen. Schon zu Ostern sollen rund 90 Ziele von Österreichs größter Fluggesellschaft bedient werden, während der Sommerferien ist eine Steigerung auf 110 Destinationen weltweit geplant. Mit im Sommerflugplan 2022 von Austrian Airlines stehen neben Klassikern wie Griechenland, Italien und Spanien auch Fernreiseziele wie Mexiko und Mauritius.

Austrian Airlines weitet den Sommerflugplan 2022 schrittweise aus. © Austrian Airlines Group

Für Wintergeplagte bietet der Ausblick auf das kommende Sommerangebot die Möglichkeit, bereits jetzt den Urlaub für 2022 zu planen. Laut einer Mitteilung der Airline setzt diese ihren Fokus in der kommenden Saison klar auf touristische Ziele. Von den 110 Destinationen, die während der sommerlichen Hauptreisezeit bedient werden sollen, befinden sich 35 in typischen Warmwassergebieten. So sind mehrere Rotationen pro Tag von Wien nach Palma de Mallorca geplant, zudem können Passagiere und Passagierinnen auch mehrmals täglich nach Málaga in Spanien, Catania auf Sizilien und Larnaka in Zypern fliegen.



Spannende Städteziele



Städtereisende erhalten im Sommerflugprogramm von Austrian Airlines ebenfalls eine breite Auswahl. Sie können sich beispielsweise für einen von je vier Flügen pro Tag nach Mailand, Stockholm oder Athen entscheiden. Auch die spannenden Metropolen Tel Aviv und Amsterdam sind im Portfolio enthalten. Darüber hinaus wurden bisher im Charterflugprogramm bediente Destinationen in den regulären Flugplan von Austrian Airlines aufgenommen, darunter die griechische Insel Mykonos, die als Partyhochburg bekannte Baleareninsel Ibiza und Keflavík in Island.



Im Frühling in die Ferne



Wer bereits zu Ostern oder in den Feiertagen im Mai Lust auf sommerliche Temperaturen hat, findet attraktive Reisemöglichkeiten auf der Langstrecke. So bietet Austrian Airlines Flüge ins mexikanische Cancún, auf die gefragte Insel Mauritius und in den Inselstaat der Malediven im Indischen Ozean. Alle drei Ziele werden auch über die Osterferien hinaus angeflogen.