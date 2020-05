Fluggesellschaft Avianca meldet Insolvenz an

Die Corona-Pandemie setzt der Luftfahrt zu. Nach einem massiven Rückgang des Umsatzes hat die südamerikanische Airline Avianca am Sonntag Insolvenz angemeldet. Die Kolumbianer streben nach einem Bericht von aero.de eine Neuaufstellung an.

Avianca meldet am 10. Mai 2020 Insolvenz an. © Airbus/Avianca

Der Flugbetrieb soll weitergeführt werden, wie es in der Meldung heißt. Wirtschaftlich wolle sich Avianca neu aufstellen und somit auch die Arbeitsplätze erhalten. Im Zuge der Corona-Pandemie musste die kolumbianische Fluggesellschaft ihren Betrieb seit Mitte März weitgehend einstellen. Dadurch sanken die Einnahmen um mehr als 80 Prozent. Bereits vor der Krise verzeichnete Avianca wirtschaftliche Probleme.



Avianca zählt zu den wichtigsten Airlines in Südamerika, es werden Ziele in nahezu allen Ländern auf dem Kontinent sowie interkontinentale Verbindungen nach Nordamerika und Europa angeboten. Zuletzt flog die Airline unter anderem aus der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá nonstop nach München.