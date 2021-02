BER: Check-in wegen Kälte in Seitengebäude verlegt

Bereits seit einigen Tagen werden Teile Deutschlands von frostigen Temperaturen und starken Schneeverwehungen heimgesucht. Die Folgen wirken sich nun auch auf die Abfertigung am Hauptstadtflughafen BER aus. Da es in der Haupthalle des Terminal 1 zu kalt ist, finden Check-in und Sicherheitskontrollen überwiegend in Seitengebäuden statt.

Kältebedingt wurde der Check-in am BER in Seitengebäude verlegt. © Günter Wicker / Flughafen Berlin Brandenburg

Die Abfertigung am Flughafen Berlin Brandenburg wurde vorübergehend in angebaute Pavillons seitlich des Terminals verlegt. Dort könne man nach Aussage eines Flughafensprechers eine Temperatur zwischen 20 und 23 Grad erreichen, während im Flughafengebäude selbst auf der Ebene U1 etwa 12 Grad, im Ankunftsbereich E0 um die 14 Grad und in der Haupthalle E1 circa 18 Grad herrschen. Wie das Nachrichtenportal Aerotelegraph berichtet, sei das Terminalgebäude allerdings nicht geschlossen und kann weiterhin jederzeit betreten werden.



Kälte durch Bahnhof und geringes Passagieraufkommen



Grund für den Temperatursturz innerhalb der Haupthalle ist zum einen der Bahnhof, welcher sich unterhalb des Terminal 1 befindet. Allgemein haben aktuell viele Flughäfen und Bahnhöfe mit frostigen Außentemperaturen zu kämpfen. Zum anderen unterliegt der Flughafen aufgrund der Corona-Pandemie einem geringeren Passagieraufkommen, was für das Ausbleiben menschlich abgegebener Körperwärme sorgt. Nach Angabe des Flughafensprechers finden sich pro Tag statt möglichen 70.000 nur 5.000 bis 10.000 Reisende am Airport ein.



Terminal 5 schließt vorübergehend



Bereits Anfang Februar kündigte der Hauptstadtflughafen eine vorübergehende Schließung des Terminal 5 an. Begründet wird diese Entscheidung ebenfalls durch das geringe Passagieraufkommen während der Corona-Pandemie. Ab dem 23. Februar 2021 sollen von diesem Terminal verkehrende Airlines in Terminal 1 umziehen. SunExpress startete bereits am 1. Februar ihren ersten Flug von Terminal 1, bis zum 22. Februar folgen Fluggesellschaften wie Condor, Ryanair und TUIfly.