BER: Sicherheitskontrolle mit Zeitfenster buchbar

Der Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg führt einen neuen Service bei den Sicherheitskontrollen ein. Mehreren Medienberichten zufolge haben Passagierinnen und Passagiere ab kommendem Donnerstag die Möglichkeit, ihr Zeitfenster für den Sicherheitscheck kostenlos zu ihrem Ticket hinzuzubuchen. Mit diesem Vorstoß möchte der Airport lange Wartezeiten eindämmen.

Ab dem 25. August können Fluggäste am BER einen Slot für die Sicherheitskontrolle buchen. © Alexander Obst, Marion Schmieding, BER

Im Zuge von Personalmangel kam es am BER in den vergangenen Wochen in der Bodenabfertigung zu langen Wartezeiten für Passagierinnen und Passagiere. Um das Wartechaos nun zu entzerren, führt der Airport noch bis zum Ende der Woche einen neuen Service am Sicherheitscheck ein. Wie ein Airport-Sprecher bestätigt, soll es demnach Reisenden ab dem 25. August ermöglicht werden, ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle hinzuzubuchen, um langes Anstehen zu umgehen. Der Service wird kostenlos angeboten, zudem ist er freiwillig. Fluggäste können sich demzufolge auch weiterhin ohne Terminvereinbarung für die Sicherheitskontrolle anstellen. Wie die Besucherlenkung im Detail ablaufen soll, soll am Donnerstag bekanntgegeben werden.



Tipps für einen problemfreien Check-in



Neben dem neuen Service können sich Reisende vorab auf der Flughafen-Website des BER darüber informieren, wie sie gut vorbereitet durch die Sicherheitskontrolle gelangen. So ist es allen Passagierinnen und Passagieren gestattet, an den Terminals T1 und T2 die Sicherheitsschleusen zu nutzen. Zusätzlich finden Reisende auf der Website, in der App des BER oder an den Monitoren vor Ort Informationen zu den Wartezeiten. Darüber hinaus ist es ratsam, das Handgepäck gemäß den Bestimmungen hinsichtlich Gepäckmaßen, erlaubten Gegenständen und Flüssigkeitsmengen zu packen, um problemlos durch die Kontrolle zu kommen.



Gepäckaufgabe am Vorabend möglich



Wer mit Aufgabegepäck reist und am Bag-Drop-Off auf Wartezeiten verzichten möchte, kann am BER bei einigen Airlines bereits am Abend vor Abflug den Koffer aufgeben. Am Hauptstadt-Airport bieten die Fluggesellschaften Lufthansa, Eurowings und seit diesem Juli auch Easyjet den Vorabend-Check-in an. Der Check-in steht in der Regel am Abend vor Abflug offen, Reisende sollten sich jedoch vorab über die individuellen Öffnungszeiten der Fluggesellschaften informieren.