BER: Streik bei Easyjet führt zu Flugausfällen

Am Berliner Flughafen BER kommt es am heutigen Freitagmorgen zu Flugausfällen. Seit 5 Uhr sind rund 450 Beschäftigte der Airline Easyjet in den Warnstreik getreten, der noch bis 10 Uhr andauern soll. Initiiert wurde der Arbeitsausstand durch die Gewerkschaft Verdi, welche mit der Maßnahme ihren Forderungen in den aktuellen Tarifgesprächen Nachdruck verleihen will.

Von 5 bis 10 Uhr am Freitag soll der Streik andauern, angekündigt wurde er erst kurzfristig am Vorabend. Beteiligt sind etwa 450 Mitarbeitende des Kabinenpersonals, die dem Aufruf von Verdi folgen und ihre Arbeit temporär niedergelegt haben. Wie die Süddeutsche Zeitung am Morgen berichtet, seien die ersten Flüge bereits ausgefallen. Nach Angaben von Easyjet betreffen die Streichungen rund 20 Verbindungen, die am heutigen Freitag bis 10 Uhr stattfinden sollten. Von den etwa 130 verbleibenden Flügen, die für den 10. Juni auf der Agenda stehen, werden die meisten jedoch stattfinden.



Druck auf laufende Tarifrunde



Mit dem Warnstreik beabsichtigt Verdi, ihre Forderungen in den derzeit laufenden Tarifverhandlungen zu stützen. Die Gewerkschaft will eine Erhöhung der Vergütungen um mindestens fünf Prozent bis zum Ende des Jahres durchsetzen, zuzüglich einer Einmalzahlung. Begründet wird dieses Anliegen mit den generell stark gestiegenen Preisen sowie mit der höheren Belastung der Beschäftigten durch das teils chaotische Wiederanlaufen des Flugverkehrs nach der Corona-Pandemie. Von der bestreikten Easyjet kommt hingegen Kritik an dem Vorgehen, eine Unternehmenssprecherin äußerte Enttäuschung über den Streik während dieser für die Branche sensiblen Phase.



Rat an Reisende



Wer am heutigen Tag mit Easyjet nach oder vom Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg fliegen möchte, sollte in jedem Fall vorab den Status seiner Verbindung im Internet oder per Nachfrage bei der Airline überprüfen. Aus organisatorischen Gründen kann es bei Streiks häufig auch noch nach den eigentlichen Ausstandszeiten zu Verzögerungen kommen. Deshalb empfiehlt sich auch für Fluggäste, deren Verbindung für den späteren Tagesverlauf anberaumt ist, eine frühzeitige Anreise zum BER.