BER: Terminal 5 schließt am 23. Februar

Bereits Ende November vergangenen Jahres kündigte der Hauptstadt-Airport Berlin Brandenburg die Schließung von Terminal 5 an. Nun steht ein konkretes Datum fest: Ab dem 23. Februar 2021 soll das Terminal, ehemalig der Flughafen Schönefeld, für vorerst ein Jahr stillgelegt werden. Dort ansässige Airlines verkehren vorübergehend ab Terminal 1.

Ab 23. Februar soll Terminal 5 des BER für vorerst ein Jahr schließen. © Flughafen Berlin Brandenburg GmbH / Günter Wicker

Grund für die Schließung von Terminal 5 ist der starke Rückgang des Passagieraufkommens aufgrund der Corona-Pandemie. Nach Aussage der Flughafenwebsite können demzufolge alle derzeit operierenden Flüge vollständig von Terminal 1 abgewickelt werden. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH Engelbert Lütke Daldrup erklärt, dass der „Schlummerbetrieb“ des Terminal 5 so organisiert sei, dass er innerhalb weniger Wochen erneut in Betrieb gehen kann, sobald er wieder gebraucht wird. Aufgrund des geringen Passagieraufkommens verschiebt sich zudem die Eröffnung von Terminal 2, welches nun vollständig fertiggestellt ist und betriebsbereit wäre.



Umzug der Fluglinien zu Terminal 1



Fluggesellschaften, die aktuell von Terminal 5 verkehren, sollen im Verlauf des Februars Schritt für Schritt in Terminal 1 umziehen. Davon betroffen sind unter anderem Condor, Corendon Airlines, Onur Air, Ryanair, Transavia Airlines, TUIfly und SunExpress. Letztere Fluggesellschaft startete bereits am 1. Februar ihren ersten Flug von Terminal 1. Der Umzug der weiteren Airlines soll bis spätestens 22. Februar vollzogen werden, bevor das Terminal 5 einen Tag später schließt. Passagiere können bei der jeweiligen Airline und auf der Flughafen-Website Informationen über geänderte Ankunfts- und Abflugdaten beziehen.



Corona-Test am BER möglich



Fluggäste und Menschen aus der Region haben aktuell am BER die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. In Terminal 1 steht hierfür in der Ankunftsebene 0 ein Testzentrum in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Centogene offen. Angeboten wird der PCR-Test, dessen Ergebnis in der Regel nach 24 Stunden feststeht. Mittels einer Online-Terminvergabe können lange Wartezeiten umgangen werden.