Blue Air stellt Flugbetrieb ein

Blue Air hat mit sofortiger Wirkung alle Flüge gestrichen. Die größte Airline Rumäniens befindet sich bereits seit längerem in einer finanziellen Schieflage, nun wurden seitens des rumänischen Verbraucherschutzministeriums alle Konten eingefroren. Wann und ob die Fluggesellschaft den Betrieb wiederaufnehmen wird, ist fraglich.

Die Flugzeuge von Blue Air bleiben vorerst am Boden. (Symbolfoto)

Nach eigener Aussage von Blue Air seien zunächst bis zum 12. September alle Flüge eingestellt. Wie es danach allerdings weitergehen soll, ist bislang noch nicht klar. Ursache für das Grounding ist der Beschluss der rumänischen Verbraucherschutzbehörde, sämtliche Konten der angeschlagenen Airline zu blockieren. Aufgrund zu spät erstatteter Ticketpreise für ausgefallene Verbindungen hatte das Ministerium eine hohe Geldstrafe gegen die Fluggesellschaft verhängt, die jedoch nicht fristgerecht bezahlt wurde. Außerdem steht eine Zahlung an den rumänischen Umweltfonds in Höhe von umgerechnet rund 470.000 Euro aus. Durch die eingefrorenen Konten fehlen Blue Air nun die Mittel, um den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten.



Bereits unter Gläubigerschutz



Blue Air steckt schon seit längerem in einer finanziellen Krise, die durch die Corona-Pandemie noch verschlimmert wurde. Laut einem Bericht des Flugnachrichtenmagazins Aerotelegraph bemühten sich die Eigentümer der 2004 gegründeten Fluggesellschaft zuletzt um neue Investoren. Das Unternehmen steht nach Aussage des rumänischen Umweltministers Barna Tanczos schon seit langer Zeit unter einem Gläubigerschutzverfahren. Die Airline selbst schreibt der Politik einen Teil der Schuld an der aktuellen Zuspitzung der Finanzmisere zu: Der Präsident der rumänischen Verbraucherschutzbehörde habe öffentlich dazu aufgerufen, keine Tickets von Blue Air mehr zu kaufen. Dadurch sei das Kundenvertrauen stark erschüttert worden und ein Verlust von mehr als fünf Millionen Euro entstanden.



Ryanair springt in die Bresche



Wie das Touristikmagazin Fvw berichtet, bietet Ryanair betroffenen Kunden und Kundinnen der gegroundeten Airline alternative Beförderungsmöglichkeiten. Sie können Sondertarife ab 49,99 Euro nutzen. Ryanair bedient in Rumänien die Flughäfen Bukarest, Cluj, Oradea, Sibiu, Suceava und Timisoara, ab Deutschland können Fluggäste ab Berlin nach Bukarest sowie ab Weeze nach Oradea starten. Blue Air operierte bislang an den deutschen Airports Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln/Bonn, München und Stuttgart.