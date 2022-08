Brasilien schafft Maskenpflicht in Flugzeugen ab

Brasilien hat die Pflicht zum Tragen einer Maske in Flugzeugen sowie an Flughäfen aufgehoben. Fast zwei Jahre nach Inkraftsetzen der Corona-Maßnahme verkündete die Gesundheitsbehörde des Landes am 17. August, dass die Maskenpflicht an Bord sowie in den Airport-Gebäuden ab sofort entfällt. Erst im Mai hatte Brasilien das Verzehren von Speisen und Getränken in Flugzeugen wieder gestattet.

Der stellvertretende Direktor der nationalen Gesundheitsbehörde Anvisa gab bekannt, dass die aktuelle Infektionslage in Brasilien die Aufhebung der Maskenpflicht erlaube. Zum Vergleich nannte er die Rate der durchschnittlichen Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19-Infektionen, die im Dezember 2020 zum Zeitpunkt der Einführung der Maskenpflicht auftraten. Damals wurden rund 750 Todesfälle pro Tag verzeichnet, heute sind es noch 214. Zudem spielt auch die Corona-Impfung eine Rolle: Während die Impfkampagne in Brasilien Ende 2020 noch nicht angelaufen war, gelten heute circa 80 Prozent der Bevölkerung als geimpft.



Catering an Bord wieder erlaubt



Erst vor rund einem Vierteljahr hatte Anvisa wieder gestattet, Fluggäste auf Inlandsflügen an Bord mit Speisen und Getränken zu versorgen. Zuvor war der Bordservice als Teil der Corona-Hygienemaßnahmen verboten. Einige weitere Sicherheitsvorgaben bleiben jedoch noch bestehen, so müssen Fluggesellschaften darauf achten, dass Passagiere und Passagierinnen beim Verlassen des Flugzeugs Reihe für Reihe aufstehen.



Fluggesellschaften und -häfen rufen zur Vorsicht auf



Als Reaktion auf die Ankündigung twitterte die brasilianische Airline Latam, dass Fluggäste sich gemäß den gelockerten Richtlinien nicht mehr länger an eine Maskenpflicht an Bord ihrer Flugzeuge halten müssten. Dennoch fördere die Fluggesellschaft nachdrücklich das freiwillige Masketragen während der Flüge. Insbesondere Menschen, die vulnerablen Gruppen angehören, sollten den Mund-Nase-Schutz weiterhin aufziehen. Ähnlich kommunizierte der Flughafen von São Paulo, auch er forderte Personen mit gefährdeter Gesundheit sowie alle mit Grippesymptomen auf, freiwillig auch fortan eine Maske zu tragen.