British Airways streicht Winterflugplan zusammen

British Airways tut es anderen Fluggesellschaften gleich und streicht den Winterflugplan zusammen. Zwischen Oktober 2022 und März 2023 sollen rund 10.000 Verbindungen entfallen. Betroffen sind Bewegungen am Drehkreuz London-Heathrow.

British Airways kündigte Tausende Flugstreichungen in Heathrow im Winter an.

British-Airways-Gäste müssen sich den gesamten Winter über auf Probleme einstellen. Buchungen könnten gegebenenfalls annulliert und Reisepläne müssten geändert werden, denn die britische Fluggesellschaft streicht weitere 10.000 Flugbewegungen. Reisende mit bereits geplanten Buchungen zwischen Oktober und März sollten sich rechtzeitig vorab sowie kurz vor Abreise den Status ihres Fluges bestätigen lassen.



Flugstreichungen bei British Airways



Von den Kürzungen im Winterflugplan betroffen sind insbesondere Kurzstreckenflüge. Dabei handelt es sich um Verbindungen von und nach Heathrow. Bis Ende Oktober sind das insgesamt 629 Flüge. Auch einige Langstreckenverbindungen sollen annulliert werden. Die Fluggesellschaft plant jedoch, die Rotationen zu beliebten Urlaubszielen über die Herbstferien hinweg aufrechtzuerhalten. Die meisten Streichungen sollen weit im Voraus angekündigt werden, sodass Passagierinnen und Passagiere die Möglichkeit haben, auf andere Linien ausweichen zu können.



Personalmangel bei British Airways



Hintergrund der erneuten massiven Flugstreichungen ist der Personalmangel an Flughäfen, der zu teils extremen Verspätungen führt. Insbesondere der Londoner Flughafen Heathrow hat daher bereits im Sommer 2022 durchgegriffen und die Zahl der täglich abzufertigenden Passagierinnen und Passagiere auf 100.000 begrenzt. Das sind rund 4.000 weniger als ursprünglich geplant. Zusätzlich forderte der Airport die Airlines auf, Neubuchungen zu reduzieren. Auch andernorts in Europa herrscht weiterhin Flugchaos. So kündigte auch die deutsche Lufthansa eine Abspeckung des Winterflugplans 2022/2023 an.