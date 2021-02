Brussels Airlines: Sitzplatzreservierungen vermehrt kostenpflichtig

Brussels Airlines passt ihre Bedingungen für Sitzplatzreservierungen an. Bei der Lufthansa-Tochter werden diese ab dem 10. Februar vermehrt kostenpflichtig. Mit der Änderung nimmt die Airline eine Angleichung an die anderen Fluggesellschaften der Lufthansa-Gruppe vor. Dies berichtet das Touristik-Portal touristik aktuell unter Berufung auf eine Vertriebsmitteilung der Lufthansa-Gruppe.

Wer künftig einen Sitzplatz mit mehr Beinfreiheit auf einem Flug mit Brussels Airlines innerhalb Europas buchen möchte, muss hierfür zusätzliche Kosten einplanen. Dies gilt ebenso für Flüge in der Premium Economy Class. Auch Passagiere auf kontinentalen Zu-und Abbringerflügen zahlen künftig für die Sitzplatzreservierung eine Gebühr. Diese Zusatzkosten orientieren sich an den anderen Airlines der Lufthansa-Gruppe, wie beispielsweise Austrian Airlines und Swiss.



Bestehende Reservierungen bleiben kostenfrei



Sitzplatzreservierungen, die bereits gebucht sind, bleiben auch weiterhin ohne Kosten. Sollte jedoch ein kostenpflichtiger Sitzplatz ab dem 10. Februar umgebucht oder neu gebucht werden, so entsteht eine Gebühr. Nur bei Plätzen in der Premium Economy Class bleibt die erstmalige Reservierung des Sitzes bei einer bereits vollzogenen Buchung kostenfrei.



Änderungen auch beim Check-in



Für Economy-Kunden, die den Online Check-in bereits ohne Sitzplatzreservierung in Anspruch genommen haben, gibt es ebenfalls eine Neuerung. Ab dem 24. Februar können sie nur noch gegen Gebühr eine nachträgliche Änderung vornehmen. Der Preis richtet sich nach Flugstrecke, Tarif und Kategorie des Sitzplatzes. Er entspricht den Kosten einer frühen Reservierung. Fluggäste, die HON Circle Member sind oder Senatoren-Status genießen, sind von dieser neuen Bedingung ausgenommen, ebenso Kunden mit Flugbuchungen in den Klassen Y, M und B. Die Regelung gilt außerdem nicht für unbegleitete Kinder. Eine nachträgliche Änderung des Sitzplatzes während des Check-ins am Flughafen ist für sie auch weiterhin kostenfrei möglich.