Brussels Airlines: Streik des Flugpersonals am 20. Dezember

In der kommenden Woche stehen die Zeichen bei Brussels Airlines auf Streik. Für den 20. Dezember ist eine Arbeitsniederlegung des Flugpersonals geplant, berichtet das Informationsportal Garda. Fluggäste sollten sich infolgedessen auf Beeinträchtigungen einstellen.

Das Flugpersonal von Brussels Airlines streikt am 20. Dezember.

Der Streik der Piloten und des Kabinenpersonals von Brussels Airlines am 20. Dezember soll um 5 Uhr starten und 24 Stunden andauern. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen haben drei Gewerkschaften, um so gegen die Arbeitsbedingungen zu protestieren. Wie das belgische Portal aviation24 berichtet, werden die Nichteinhaltung von Ruhezeiten, eine beeinträchtigte Work-Life-Balance und zu anspruchsvolle Flugkombinationen kritisiert. Verhandlungen zwischen den Parteien blieben bislang erfolglos.



Rat an Reisende



Falls der Streik am 20. Dezember nicht mehr abgewendet werden kann und planmäßig stattfindet, sollten Reisende mit Beeinträchtigungen rechnen. Laut Garda sind infolgedessen Flugunterbrechungen in ganz Belgien möglich. Die Arbeitsniederlegungen können zu Verspätungen oder Ausfällen von Flugverbindungen führen. Auch nach Ende der offiziellen Streikzeiten kann es noch zu Einschränkungen im Flugablauf kommen, nachdem die Arbeitnehmer ihre Arbeit wiederaufgenommen haben und ehe Flugzeuge neupositioniert wurden sowie etwaige Rückstände abgebaut sind. Wie aviation24 berichtet, sind für den 20. Dezember 116 Brussels Airlines-Flüge für insgesamt 12.500 Passagierinnen und Passagiere geplant. Wie viele der Verbindungen tatsächlich gecancelt werden müssen, ist bisher nicht abzusehen. Für Flugreisende ist es daher ratsam, sich vor Reiseantritt bei ihrer Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter über aktuelle Entwicklungen sowie den Status ihres Fluges zu informieren. Zudem sollten sich Fluggäste frühzeitig am Flughafen einfinden.



Über Brussels Airlines



Brussels Airlines ist eine belgische Airline, die zur Lufthansa-Group gehört. Ihre Basis hat die Fluggesellschaft am Airport Brüssel-Zaventem. Brussels Airlines bedient zahlreiche Strecken innerhalb Europas sowie nach Afrika und in den Mittleren Osten. Zudem fliegt die Airline auch die US-amerikanischen Ziele New York und Washington, D.C. an.