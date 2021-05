Condor verbindet Zürich mit Ibiza

Condor erweitert das Flugangebot ab Zürich. Ab Juli 2021 verbindet die Airline die Schweizer Metropole mit der Baleareninsel Ibiza. Die Flüge sollen dreimal wöchentlich stattfinden. Auch weitere Ferienziele, wie Gran Canaria, Kreta, Mallorca, Rhodos und Teneriffa werden im Sommer angesteuert.

Ab dem 2. Juli 2021 starten die Maschinen der Condor immer freitags, sonntags und dienstags von Zürich nach Ibiza. Die Flieger heben wochentags um 5:45 Uhr in Zürich ab und erreichen nach einer Stunde und 55 Minuten um 7:40 Uhr plangemäß das Eiland Ibiza. In die Gegenrichtung ist der Start um 8:35 Uhr in Ibiza angesetzt. Die Landung auf Schweizer Boden wird um 10:25 Uhr erwartet.



Flugzeiten am Wochenende



An Sonntagen verkehren die Flieger zwischen Zürich und Ibiza am späten Nachmittag. Die Maschinen rollen um 16 Uhr von der Startbahn des Airports Zürich und landen um 17:55 Uhr in Ibiza. Für die Gegenrichtung ist der Start ab Ibiza für 18:50 Uhr geplant. Die Landung in Zürich ist um 20:40 Uhr vorgesehen. Durchgeführt werden die Flüge mit einem Flugzeug des Typs Airbus A320.



Weitere Ferienziele ab Zürich



Neben der neuen Verbindung nach Ibiza bedient Condor ab Juli weitere Ferienziele in Europa. Ibizas Schwesterinsel Mallorca wird dann täglich angeflogen. Die Kanarischen Inseln finden sich ebenfalls im Flugplan wieder. Gran Canaria erhält vier wöchentliche Verbindungen. Auf der Nachbarinsel Teneriffa wird der Airport Teneriffa Nord zweimal pro Woche angeflogen, Teneriffa Süd viermal. Griechenland-Fans gelangen ab Zürich ebenfalls in die Ferien. Condor fliegt ab Juli zweimal pro Woche Kos und Rhodos an, Kreta steht dreimal im Flugplan. Weiterhin verbindet Condor Zürich und Larnaca in Zypern miteinander. Dreimal wöchentlich wird das Mittelmeerziel angesteuert. Zürich erhält außerdem eine Verbindung auf die italienische Insel Sardinien. Viermal pro Woche kann mit Condor von Zürich nach Olbia gereist werden.