Condor: Island ab 2023 erstmals im Flugplan

Condor hebt 2023 erstmals in Richtung Island ab. Wie die Airline in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, dürfen sich Passagierinnen und Passagiere ab Frankfurt über zwei neue Direktverbindungen in den Nordatlantik freuen. Einmal pro Woche werden jeweils Akureyri im Norden und Egilsstadir im Osten des Landes angeflogen.

Condor fliegt ab Mai 2023 erstmals ab Frankfurt nach Island. © Condor

Der Sommerflugplan 2023 des deutschen Ferienfliegers wird bereits jetzt um zwei neue Direktflüge ab dem Condor-Drehkreuz Frankfurt erweitert. Mit Erstflug am 13. Mai hebt die Maschine im kommendem Sommer immer samstags in Richtung Akureyri im Norden des Landes ab. Dabei starten die Maschinen jeweils planmäßig um 20:45 Uhr am Frankfurter Airport und landen nach einer Flugzeit von drei Stunden und 45 Minuten um 22:30 Uhr Ortszeit in der Stadt am Fuß des Fjords Eyjafjördur. Zurück nach Frankfurt geht es per Nachtflug: Mit planmäßigem Abflug um 23:40 Uhr landet der Flieger mit einer Flugzeit von drei Stunden und 30 Minuten um 5:10 Uhr auf deutschem Boden.



Neue Route nach Egilsstadir



Nur drei Tage später feiert auch der Erstflug nach Egilsstadir seine Premiere. Ab dem 16. Mai 2023 geht es immer dienstags in den Osten Islands. Mit einer Flugzeit von drei Stunden und 35 Minuten heben die Maschinen planmäßig um 20:45 Uhr in Frankfurt ab und landen um 22:20 Uhr Ortszeit auf isländischem Boden. Per Nachtflug geht es wieder zurück nach Deutschland: Mit Start um 23:55 Uhr landen Passagierinnen und Passagiere der Condor um 5:10 Uhr in Frankfurt.



Ideale Ausgangspunkte für Rundreisen in Island



Mit Akureyri und Egilsstadir verbindet Condor Fluggäste mit zwei attraktiven Zielen für Mietwagen-Reisende. Durch die Lage an der beliebten Ringstraße, welche den Inselstaat einmal komplett umrundet, können Urlauberinnen und Urlauber die Städte als Ausgangspunkte für eine Rundreise durch das Land aus Feuer und Eis nutzen. Wer das nördlich gelegene Akureyri ansteuert, hat es zu den Wasserfällen Aldeyjarfoss und Goðafoss nicht weit, zudem bietet sich das etwa 75 Kilometer nördlich gelegene Húsavík für Walbeobachtungen an. Mit Egilsstadir als Ausgangspunkt gelangen Reisende schnell in das östliche Hochland Islands. Hier warten Highlights wie die Stuðlagil-Schlucht sowie der 118 Meter hohe Wasserfall, Hengifoss.