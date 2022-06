Condor: Kostenloser Vorabend-Check-in am Wochenende

Condor spendiert Passagierinnen und Passagieren, die über den Sommer vom Flughafen Frankfurt am Main abfliegen, einen kostenlosen Check-in am Vorabend inklusive Gepäckaufgabe. Normalerweise sind für diesen Service fünf Euro pro Person zu bezahlen. Von der gratis Leistung profitieren alle Fluggäste, deren Verbindung an einem Samstag oder Sonntag ab Frankfurt startet.

Condor macht den Vorabend-Check-in im Sommer für Wochenendflüge ab Frankfurt kostenlos. © Condor

Um die Prozesse am Flughafen zu entzerren, ermöglicht Condor ihren Kunden und Kundinnen das Abgeben des Gepäcks, die Vorlage benötigter Reisedokumente und den Erhalt der Bordkarte bereits am Abend vor dem Abflug. Hierfür müssen sie sich in Terminal 1 des Frankfurter Airports in Halle C an den Schaltern 776, 777 oder 778 einfinden. Geöffnet sind diese für den Vorabend-Check-in mit Gepäckabgabe immer freitags von 18 bis 22 Uhr für Samstagsverbindungen und samstags zur gleichen Uhrzeit für Flüge, die am Sonntag stattfinden werden. Vorgesehen ist die Kulanzregelung ab den Sommerferien sowie in den anschließenden Wochen bis zum Herbst, ein konkreter Zeitraum wurde von der Airline nicht bekanntgegeben.



Maßnahme soll Flughafen entlasten



Zum einen gestaltet der Service das Prozedere am Flughafen für die Passagiere und Passagierinnen entspannter, zum anderen profitiert auch der Airport davon. Wie nahezu alle großen deutschen Flughäfen steht auch Frankfurt aktuell vor den Herausforderungen einer dünnen Personaldecke, die zu längeren Wartezeiten an den Schaltern und der Handgepäckkontrolle führen. Nutzen mehr Fluggäste die Möglichkeit, den Check-in und die Abgabe des Aufgabegepäcks am Abend zuvor zu nutzen, werden die besonders geschäftigen Wochenendtage entlastet.



Online-Check-in ebenfalls möglich



Alternativ zum Vorabend-Check-in vor Ort können Kundinnen und Kunden von Condor auch weiterhin online einchecken. Dies ist frühestens 24 Stunden vor dem Abflug möglich. Die Bordkarte kann dann wahlweise ausgedruckt oder in digitaler Form auf ein mobiles Endgerät heruntergeladen werden. Besonders für Fluggäste, die ohne Aufgabegepäck reisen, lohnt sich diese Option. Dennoch betont der Ferienflieger, dass sich alle Reisenden unbedingt rechtzeitig am Flughafen einfinden sollten, da das Durchlaufen der Sicherheitskontrolle länger dauern könne als vor der Pandemie üblich. Zudem ist es notwendig, sich schon vorab mit den Einreisebestimmungen des Ziellandes vertraut zu machen, um tatsächlich alle benötigten Dokumente und Nachweise zur Hand zu haben.