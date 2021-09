Condor: Nizza und Málaga neu im Sommerflugplan 2022

Condor fliegt ab dem Sommer 2022 zwei neue Ziele am Mittelmeer an. Sowohl Nizza an der Côte d’Azur als auch Málaga im spanischen Andalusien sind im kommenden Sommerflugplan zu finden. Beide Ziele werden über die Sommermonate viermal pro Woche angesteuert.

Nizza und Málaga befinden sich neu im Condor-Sommerflugplan 2022.

Ab dem 1. April 2022 fliegt Condor zunächst zweimal pro Woche ab Düsseldorf und Frankfurt nach Nizza. Die Strecke wird jeweils an Freitagen und Sonntagen bedient. Ab Mai kommen zwei weitere wöchentliche Flüge hinzu. Dann wird die Stadt an der französischen Côte d’Azur immer montags, freitags, samstags und sonntags mit den beiden deutschen Flughäfen verbunden.



Vier Flüge pro Woche nach Málaga



Condor fliegt Málaga ab dem 9. April 2022 sowohl donnerstags als auch sonntags ab Düsseldorf an. Ende Mai startet die Airline dann ebenfalls viermal ins spanische Andalusien. Die Rotationen finden über den Sommer immer donnerstags, samstags, sonntags und montags statt.



Zahlreiche weitere Kurz- und Mittelstreckenziele im Sommer 2022



Neben den beiden neuen Zielen Nizza und Málaga hat Condor bereits im Juli den Sommerflugplan für die Kurz- und Mittelstrecken 2022 freigegeben. Die Condor-Flieger starten ab den deutschen Flughäfen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart sowie ab Zürich in der Schweiz in die Feriengebiete. Palma de Mallorca auf der beliebten Baleareninsel wird von allen Airports täglich angesteuert. Die Kanaren-Inseln Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria und Teneriffa werden ebenfalls im Sommer 2022 angeflogen. Auch das portugiesische Eiland Madeira ist für Urlauber ab Deutschland erreichbar. Unter den Sommerzielen befinden sich weiterhin 16 Destinationen in Griechenland, unter anderem die Urlaubsinseln Kreta, Korfu, Kos, Mykonos, Rhodos und Santorin. Auch Hurghada in Ägypten, Antalya in der Türkei und Split in Kroatien stehen im Condor-Flugplan des Sommers 2022.