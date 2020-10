2021: Condor-Flüge ab Zürich im Sommer

Condor expandiert zum Sommer 2021. Mit dem Sommerflugplan für das kommende Jahr errichtet der Ferienflieger eine neue Basis in der Schweiz: Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, werden zwei Flugzeuge in Zürich stationiert, mit denen Urlauber dann beliebte Ziele rund ums Mittelmeer erreichen können.

Condor errichtet im Sommer 2021 eine Basis am Flughafen Zürich. © Condor

Zunächst startet Condor mit 28 wöchentlichen Flügen nach Palma de Mallorca sowie auf die kanarischen Inseln Gran Canaria und Teneriffa. Ebenfalls angesteuert werden die griechischen Inseln Kreta, Kos und Rhodos. Zusätzlich sind ab Sommer 2021 Flüge von Zürich nach Larnaka in Zypern, Olbia auf Sardinien sowie in die kroatische Küstenstadt Split geplant. Die Flüge sind sowohl einzeln als auch im Rahmen von Pauschalreisen bei allen Schweizer Reiseveranstaltern buchbar.



