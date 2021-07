Condor: Sommerflugplan 2022 für Kurz- und Mittelstrecke freigeschaltet

Reisefreudige können bereits jetzt mit der Planung des Sommerurlaubs für 2022 beginnen. Die Airline Condor hat ihren Flugplan für Kurz- und Mittelstrecken für den kommenden Sommer zur Buchung freigeschaltet. Angeflogen werden neben der Baleareninsel Mallorca auch Ziele in Portugal und Griechenland.

Der Sommerflugplan 2022 von Condor für Kurz- und Mittelstrecke wurde freigeschaltet. © Condor

Ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart und Zürich können Urlauber im Sommer 2022 ihre Reise antreten. Insgesamt bedient Condor 33 Urlaubsziele auf der Kurz- und Mittelstrecke. Tägliche Verbindungen sind ab sieben Airports nach Palma de Mallorca geplant, ebenfalls angesteuert werden die Nachbarinseln Formentera und Ibiza. Die Kanarischen Inseln Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma und Teneriffa sind auch im Programm zu finden. Ein weiteres Ziel von Condor im Sommer 2022 ist die portugiesische Atlantikinsel Madeira.



Griechische Inseln ebenfalls im Flugplan 2022



In Griechenland bedient Condor im kommenden Sommer 16 Destinationen. So können Urlauber unter anderem nach Chania und Heraklion auf Kreta und auf die Inseln Karpathos, Korfu, Kefalonia, Kos, Mykonos, Rhodos, Samos, Santorin, Skiathos und Zakynthos reisen. Außerdem sind im Flugplan Verbindungen nach Kalamata auf der Halbinsel Peloponnes, nach Kavala am Golf von Thasos und nach Volos im Pagasitischen Golf eingetragen. Urlauber haben außerdem die Möglichkeit, mit Condor nach Split in Kroatien, Lamezia Terme im Süden Italiens und Olbia auf Sardinen zu fliegen. Hurghada in Ägypten und Antalya in der Türkei sowie Larnaka auf Zypern finden sich im Flugplan für den Sommer 2022 ebenso wieder.



Langstrecken-Flüge bereits buchbar



Bereits Ende Juni hat Condor den Flugplan für die Langstreckenziele des Sommers 2022 freigeschaltet. Angeflogen werden dann unter anderem Ziele in den USA und Kanada sowie in der Karibik. Sowohl Verbindungen nach Seattle und Las Vegas in den Vereinigten Staaten als auch nach Calgary und Halifax in Kanada wurden angekündigt. Urlaub unter Palmen ermöglicht Condor beispielsweise mit Flügen in die Dominikanische Republik, nach Kuba und Jamaika.