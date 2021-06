Condor: Sommerflugplan 2022 für Langstrecke freigeschaltet

Reisende mit Condor dürfen sich im Sommer 2022 auf zahlreiche Langstreckenziele freuen. Wie die deutsche Airline auf ihrer Website am 25. Juni bekanntgegeben hat, wurde ein Großteil der Fernziele des Sommerflugplans 2022 ab sofort zur Buchung freigeschaltet. Neben zahlreichen Destinationen in den USA geht es auch in die Karibik und an den Indischen Ozean.

Mit der Freischaltung des Sommerflugplans 2022 können Condor-Passagiere ab sofort Flüge in rund 26 Fernstreckenziele ab dem deutschen Drehkreuz Frankfurt buchen. Während ein Großteil des Angebots Flüge nach Nordamerika sowie in die Karibik umfasst, fliegt die Airline im kommenden Sommer auch Ziele auf dem afrikanischen Kontinent an. Neben dem bei Pauschalurlaubern beliebten Inselstaat Mauritius geht es auch auf die Insel Sansibar in Tansania, ins kenianische Mombasa sowie in Namibias Hauptstadt Windhuk. Weitere Destinationen sollen noch folgen, diese befinden sich laut Aussage der Airline derzeit noch in Prüfung.



Mit Condor in die Karibik



Urlaub unter Palmen ermöglicht Condor im kommenden Sommer Reisenden mit Langstreckenflügen in die Karibik. Dabei steuert die Airline insgesamt acht Ziele über die Dominikanische Republik, Kuba, Jamaika und Puerto Rico verteilt an. So wird das dominikanische Punta Cana beispielsweise viermal wöchentlich bedient, nach Santo Domingo und Puerto Plata geht es jeweils zweimal pro Woche. Auf Kuba findet sich Havanna mit drei wöchentlichen Rotationen im Flugplan, während Varadero jeweils dienstags und freitags und Holguin an Sonntagen bedient wird. Urlauber ins jamaikanische Montego Bay starten immer mittwochs und sonntags in Richtung Karibik. Darüber hinaus verbindet Condor Frankfurt mit dem mexikanischen Cancún im Karibischen Meer.



Zahlreiche Verbindungen in die USA



Neben traumhaften Sonnenzielen finden sich auch zahlreiche Städte über die USA und Kanada verteilt im Flugplan für den Sommer 2022 wieder. Neben täglichen Flügen in die Metropole Seattle an der Westküste der Staaten geht es dreimal pro Woche unter anderem nach Las Vegas, Anchorage und Phoenix. Reisende nach Kanada erreichen Toronto und Vancouver an vier Tagen in der Woche, auch Calgary, Halifax und Whitehorse sind im Sommerflugplan vorzufinden.