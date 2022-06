Condor und Tuifly planen keine Flugstreichungen

Condor und Tuifly beruhigen die Sorgen der Passagierinnen und Passagiere nach den jüngsten Flugstreichungen anderer Airlines. Bei beiden Ferienfliegern seien trotz des generellen Personalengpasses in der Branche keine Annullierungen geplant, der Sommerflugplan soll wie vorgesehen durchgeführt werden. In der vergangenen Woche hatte der Lufthansa-Konzern die Streichung mehrerer Tausend Flüge im Sommer bekanntgegeben, klassische Urlaubsziele sind jedoch davon ausgenommen.

Condor und Tuifly planen im Sommer 2022 keine Flugstreichungen aufgrund von Personalengpässen. © CHECK24/Gersin

Die deutschen Flughäfen und viele Airlines kämpfen aktuell mit Personalnot und den damit einhergehenden Herausforderungen angesichts des steigenden Fluggastaufkommens. Nach einem Bericht des Luftfahrtnachrichtenportal Airliners müssen sich Flugreisende, die mit Condor oder Tuifly in die Ferien fliegen wollen, jedoch keine Sorgen machen. Laut einer Sprecherin wurde der Condor-Sommerflugplan 2022 bislang nicht ausgedünnt und soll dies laut aktueller Planung auch künftig nicht werden. Während der Corona-Pandemie seien bei der Ferienfluggesellschaft keine Stellen abgebaut worden, weshalb die derzeitige Lage gut bewältigt werden könne.



Ausbaupläne bei Tuifly



Auch Tuifly sieht keinen Anlass, von der Agenda des veröffentlichten Sommerflugplans abzuweichen. Vermehrte Ausfälle des Personals durch Corona-Infektionen gebe es bei der Fluggesellschaft nicht, Flugstreichungen seien nicht vorgesehen. Im Gegenteil: Möglicherweise werden sogar an einzelnen Tagen Zusatzflüge angeboten, um den von Annullierungen anderer Airlines betroffenen Passagierinnen und Passagieren alternative Reisemöglichkeiten zu bieten.



Streichungen bei Lufthansa, aber keine Urlaubsziele



Die Lufthansa kündigte in der vergangenen Woche die Streichung von 2.800 Flügen zwischen Juli und September an. Betroffen seien vorrangig innerdeutsche und europäische Strecken, für die es beispielsweise mit der Bahn andere Beförderungsmittel gebe. Klassische Urlaubsziele, die in der Sommer- und Ferienzeit gut gebucht sind, seien nach Angaben der Airline hingegen von den Flugausfällen ausgenommen.