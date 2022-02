Condor: Weitere USA-Ziele im Sommerflugplan 2022

Die Airline Condor baut zum Sommer 2022 das Angebot an Flügen in die USA aus und nimmt drei weitere Ziele in den Sommerflugplan auf. Insgesamt stehen Passagieren und Passagierinnen dann 16 Ziele ab Frankfurt nach Nordamerika, in die USA und nach Kanada zur Verfügung. Dies berichtet das Touristikportal Fvw.

Condor baut das Angebot an USA-Flügen im Sommerflugplan 2022 weiter aus.

Mit dem Wechsel vom Winter- zum Sommerflugplan Ende März befinden sich dann insgesamt zwölf Ziele in den Vereinigten Staaten im Angebot von Condor. Neu dabei sind die Destinationen Boston, Los Angeles und San Francisco, die ab Mai buchbar sind. Über den Sommer sind auch weiterhin Flüge in die Ostküstenmetropole New York verfügbar.



Neue USA-Ziele



Die Universitätsstadt Boston im Bundestaat Massachusetts steht im Sommer dreimal pro Woche im Flugplan: immer montags, mittwochs und freitags. Für Reisende nach Kalifornien an der Westküste des Landes stehen mit Los Angeles und San Francisco zwei neue Destinationen ab Frankfurt bereit. An Dienstagen, Freitagen und Sonntagen wird die Hollywoodmetropole Los Angeles angesteuert. Nach San Francisco sind Flüge an Montagen, Donnerstagen und Samstagen buchbar. Außerdem sind Flugreisen nach New York im Sommer an fünf Wochentagen erhältlich: montags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags. Weitere Ziele von Condor in den USA sind unter anderem die Städte Las Vegas, Phoenix, Portland und Seattle.



Flüge nach Kanada



Die zwölf Destinationen in den Vereinigten Staaten sind jedoch nicht die einzigen Ziele von Condor in Nordamerika. Weiterhin verfügbar sind vier Destinationen in Kanada. Halifax, Toronto, Vancouver und Whitehorse werden von der Airline ebenfalls bedient. Flüge nach Toronto finden sich beispielsweise immer montags, mittwochs, freitags und samstags im Sommerflugplan. Die Verkehrstage der Vancouver-Verbindung sind Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag.