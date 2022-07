Condor fliegt 2023 von Frankfurt nach Edmonton in Kanada

Condor erweitert im kommenden Frühjahr das Flugangebot ab Frankfurt. Ab Mai 2023 verbindet die Airline die Mainmetropole mit Edmonton. Die Flüge in die Hauptstadt der kanadischen Provinz Alberta sollen zweimal pro Woche stattfinden.

Ab dem 26. Mai 2023 starten die Maschinen immer freitags und dienstags von Frankfurt nach Edmonton. Die Flieger heben freitags um 11 Uhr in Frankfurt ab und erreichen nach neun Stunden und 45 Minuten um 12:45 Uhr plangemäß die kanadische Stadt. In die Gegenrichtung ist der Start um 14:35 Uhr in Edmonton angesetzt. Die Landung auf deutschem Boden wird für 8 Uhr am Folgetag erwartet. Die Flugzeit beträgt 20 Minuten weniger.



Flugzeiten am Dienstag



An Dienstagen verkehren die Flieger zwischen Frankfurt und Edmonton ebenfalls in der Mittagszeit. Die Maschinen rollen um 13:45 Uhr von der Startbahn des Airport Frankfurt und landen um 15:30 Uhr in Edmonton. Für die Gegenrichtung ist der Start in Kanada für 17:20 Uhr geplant. Die Landung in Frankfurt für den nächsten Tag um 10:45 Uhr vorgesehen. Alle Start- und Landezeiten verstehen sich in Ortszeit. Die Flüge werden mit einem Flugzeug des Typs Boeing 767 durchgeführt. Neben Edmonton finden sich auch die kanadischen Ziele Halifax, Toronto, Vancouver und Whitehorse im Condor-Flugplan.



Das Reiseziel Edmonton in Kanada



In Edmonton, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Alberta, im Westen des Landes können Gäste unter anderem Museen wie die futuristische Art Gallery of Alberta und das Royal Alberta Museum, welches Ausstellungen zur Naturgeschichte und zur Kultur der Ureinwohner beherbergt, besichtigen. Die Parks rund um den North Saskatchewan River laden außerdem zu langen Spaziergängen ein. Edmonton bietet sich darüber hinaus als optimaler Ausgangpunkt an, um den südlich gelegenen Banff-Nationalpark in den kanadischen Rocky Mountains zu besuchen. Hier finden Besucherinnen und Besucher unter anderem die Bergseen Emerald Lake und Lake Louise sowie zahlreiche Wanderwege.