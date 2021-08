Corendon: Sommerflugplan 2022 ab Rostock mit ersten Zielen

Der türkische Ferienflieger Corendon Airlines hat erste Ziele für den Sommerflugplan 2022 ab Rostock bekanntgegeben. Bereits jetzt dürfen sich Reisende für den kommenden Sommer über vier Ziele am Mittelmeer ab dem norddeutschen Airport freuen. Neben der Türkischen Riviera und Ägypten werden auch die griechischen Inseln angeflogen.

Ab sofort haben Urlauber die Möglichkeit, ihren Sommerurlaub 2022 am Mittelmeer zu planen. Neben einer Verbindung ins türkische Antalya finden Flugreisende ab Rostock ebenfalls Flüge in die ägyptische Küstenstadt Hurghada. Während Antalya ab April 2022 immer donnerstags und sonntags angeflogen wird, geht es einmal pro Woche immer montags ans Rote Meer. Darüber hinaus werden ab Mai 2022 die griechischen Inseln bedient: Mit jeweils einer wöchentlichen Rotation bringt Corendon Griechenland-Urlauber nach Rhodos und Kreta.



Winterziele 2021/2022 von Corendon ab Rostock



Wer bis zum Sommer 2022 nicht warten möchte und ein Sonnenziel für die Wintermonate sucht, findet bereits ab dem 4. Oktober dieses Jahres einen wöchentlichen Flug ins ägyptische Hurghada. Ab 2. November folgt einmal pro Woche eine Verbindung auf die Kanareninsel Fuerteventura. Auch ein Urlaub an der Türkischen Riviera ist bereits ab kommendem Winter ab Rostock buchbar: Ab dem 4. November geht es immer donnerstags und sonntags in die beliebte Küstenstadt Antalya.



Über Corendon



Die türkische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Antalya eröffnet vor allem Türkei-Urlaubern zahlreiche Verbindungen zwischen Deutschland und dem Land am Bosporus. Neben dem norddeutschen Airport Rostock steuert Corendon auch die deutschen Flughäfen Berlin, Bremen, Frankfurt, Leipzig, Nürnberg und München an und verbindet diese vorrangig mit innereuropäischen Zielen. Neben der Türkei stehen auch zahlreiche Sommerziele in Ägypten, Griechenland und Spanien im Flugplan.