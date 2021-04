Corona-Tests: Flughafen Düsseldorf erweitert Angebot

Der Flughafen Düsseldorf erweitert sein Angebot an Corona-Tests für Reisende und Bürger der Region. In dem vor einem Monat eröffneten Testcenter des Anbieters EcoCare waren bislang bereits PCR-Tests sowie Antigen-Schnelltests verfügbar, nun kommen noch Antikörpertests und kostenfreie Bürgertests hinzu. Das Zentrum ist laut einer Mitteilung des Flughafens an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr geöffnet.

Am Flughafen Düsseldorf gibt es künftig auch kostenfreie Bürgertests.

Das Testcenter von EcoCare befindet sich im Terminalgebäude des Düsseldorfer Flughafens, derzeit richtet der Anbieter eine weitere Teststation im Parkhaus 3 ein. Dabei handelt es sich um ein Drive-Through-Angebot, welches Autofahrer ab Mitte Mai nutzen können, ohne dabei aus ihrem Fahrzeug auszusteigen. Darüber hinaus vergrößert auch der Testanbieter Centogene sein Portfolio am Flughafen Düsseldorf. Seit kurzem können Interessierte auch NAT-Tests durchführen lassen, die ebenso wie PCR-Tests über einen Nukleinsäurenachweis erfolgen. Das Ergebnis liegt bei dieser Testmethode nach etwa 90 Minuten vor.



Testcenter von EcoCare



Das Testcenter von EcoCare ist auf der Abflugebene des Düsseldorfer Flughafens zu finden. Testwillige können sich dort täglich rund um die Uhr einfinden, Termine werden über die Homepage sowie die App des Anbieters vergeben. Die neue Drive-Through-Station soll über mehrere Autospuren sowie über zwölf weitere Testkabinen verfügen, die bei großer Nachfrage mit genutzt werden können. Das Ergebnis erhalten Getestete später in digitaler Form auf das Smartphone geschickt.



Testzentrum von Centogene



Als zweiter Testanbieter ist das Unternehmen Centogene am Flughafen Düsseldorf ansässig und betreibt ein Zentrum auf der Ankunftsebene. Die Öffnungszeiten sind täglich zwischen 7 und 21 Uhr. Für Antigen-Schnelltests sowie PCR-Tests mit einer Resultaterstellung binnen zwölf oder 24 Stunden ist keine vorherige Terminvereinbarung notwendig. Wer einen PCR-Test mit einem Ergebnis binnen 90 Minuten benötigt, muss sich zuvor über die Website des Anbieters anmelden.