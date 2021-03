DAT verbindet Saarbrücken und Hamburg ab Mai

Die dänische Airline DAT erweitert ab Mai ihr Flugangebot. Die Fluggesellschaft nimmt dann die Strecke Saarbrücken – Hamburg in den Flugplan auf. Die Umläufe in die Hansestadt finden dreimal wöchentlich statt.

DAT verbindet Saarbrücken und Hamburg miteinander.

Ab dem 3. Mai starten die Maschinen immer montags, mittwochs und freitags vom Flughafen Saarbrücken in Richtung Hamburg. An allen drei Verkehrstagen heben die Flieger um 10:40 Uhr ab und erreichen die Hansestadt nach einer Stunde und 30 Minuten planmäßig um 12:10 Uhr. Die Flugzeuge in die Gegenrichtung starten immer um 15:30 Uhr mit einer erwarteten Landung in Saarbrücken um 17 Uhr. Die Flüge verkehren während der Pfingstferien, vom 24. bis zum 30. Mai, nicht. Am Brückentag nach Christi Himmelfahrt, dem 14. Mai, erfolgen ebenfalls keine Rotationen.



Weitere DAT-Verbindung ab Deutschland



Bereits seit dem vergangenen Jahr verbindet die dänische Airline Saarbrücken mit der Hauptstadt Berlin. Sechsmal pro Woche fliegen die DAT-Maschinen an den Flughafen Berlin-Brandenburg. Die Flüge finden montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags statt. An Sonntagen verkehren die Maschinen einmal zwischen den beiden Städten, an den übrigen Tagen jeweils zweimal. Die Flugzeit zwischen Saarbrücken und Berlin beträgt eine Stunde und 30 Minuten. Ab Juli 2021 bietet DAT darüber hinaus eine Flugverbindung zwischen Berlin und der dänischen Ostseeinsel Bornholm an. Zweimal pro Woche verkehren die Maschinen zwischen den beiden Regionen. Die Verbindung besteht an Donnerstagen und Sonntagen.



Über DAT



DAT, Danish Air Transport, ist eine dänische Fluggesellschaft. Sie hat ihren Sitz in Vamdrup, die Basis befindet sich am Airport Esbjerg. Die Airline startete im Jahr 1989 als Frachtfluggesellschaft und bedient seit 1996 auch Linienflüge. Die Routen konzentrieren sich auf die Länder Dänemark, Deutschland, Italien, Norwegen und Schottland.