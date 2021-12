Dominikanische Republik: Mehr Flüge von Eurowings Discover

Eurowings Discover erhöht im diesjährigen Winterflugplan die Flüge in die Dominikanische Republik. So soll neben Punta Cana ab Ende Januar 2022 auch Puerto Plata von Frankfurt angeflogen werden. Dies berichtet das Reisenachrichtenportal Fvw.

Eurowings Discover baut die Flugverbindungen in die Dominikanische Republik aus.

Zweimal pro Woche soll ab dem 29. Januar 2022 Puerto Plata in der Dominikanischen Republik im Flugplan stehen. Fluggäste ab Frankfurt können dann immer mittwochs und samstags in den Ort im Norden der Dominikanischen Republik gelangen. Die Verbindung erfolgt mit einem Zwischenstopp im jamaikanischen Montego Bay.



Punta Cana bereits seit November im Flugplan



Seit November 2021 bietet die Lufthansa-Airline Eurowings Discover bereits Flüge in die Dominikanische Republik an. Ab Frankfurt bestehen derzeit täglich Verbindungen nach Punta Cana. Die Reise in das karibische Sonnenziel dauert nonstop rund zehn Stunden. Ab München ist Punta Cana dann im Sommerflugplan 2022 zu finden. Start der Route ist für März 2022 mit zwei wöchentlichen Flügen vorgesehen.



Weitere Eurowings Discover-Ziele im Winter 2021/2022



Neben den täglichen Verbindungen in die Dominikanische Republik hält der Winterflugplan von Eurowings Discover für den Winter 2021/2022 weitere Langstreckenziele bereit. Seit November 2021 geht es dreimal wöchentlich – montags, mittwochs und samstags – ab Frankfurt auf die Karibikinsel Barbados. Das jamaikanische Montego Bay wird immer mittwochs und samstags angeflogen. Weiterhin steht Cancún in Mexiko mit täglichen Verbindungen im Flugplan. Auch afrikanische Länder sind Flugziele von Eurowings Discover. So gibt es zweimal pro Woche Flüge nach Mombasa in Kenia, während Windhuk in Namibia fünfmal wöchentlich im Winterprogramm geplant ist. Der Inselstaat Mauritius im Indischen Ozean wird zudem dreimal pro Woche angeflogen. Am 16. Dezember 2021 startet Eurowings Discover außerdem mit ersten Verbindung nach Tampa in Florida. Die Flüge finden immer an Dienstagen, Donnerstagen, Freitagen und Sonntagen statt.