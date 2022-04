Easyjet fliegt von Berlin nach Kefalonia

Easyjet nimmt eine weitere Griechenland-Verbindung ab dem Berliner Flughafen BER auf. Von Ende Juni an können Passagiere und Passagierinnen mit dem britischen Billigflieger auf die Insel Kefalonia reisen. Die Strecke wird zweimal wöchentlich bedient und ergänzt das ohnehin schon breite Angebot an Griechenland-Flügen von Easyjet.

Wie das Touristikportal Fvw berichtet, ist Kefalonia das zwölfte Ziel in Griechenland, welches Easyjet im kommenden Sommer ab Berlin anbietet. Als Verkehrstage sind ab dem 27. Juni Montag und Freitag angesetzt, sodass die Insel auch gut für ein verlängertes Wochenende besucht werden kann. Außerdem stehen unter anderem die griechische Hauptstadt Athen mit fünf wöchentlichen Rotationen sowie Heraklion und Kos mit ebenso vielen Verkehrstagen auf der Agenda. Chania, Mykonos, Rhodos und Santorini werden je viermal pro Woche angeflogen, Thessaloniki ist sogar bis zu zweimal täglich erreichbar.



Flugzeiten nach Kefalonia



Montags starten die Flieger auf die Insel um 13:10 Uhr und erreichen ihr Ziel im Ionischen Meer plangemäß um 17 Uhr. In die Gegenrichtung geht es kurze Zeit später um 17:40 Uhr mit einer erwarteten Landung in Berlin um 19:35 Uhr. An Freitagen erfolgt der Start nach Flugplandaten um 12:40 Uhr ab Berlin-Brandenburg, um 16:30 Uhr setzen die Maschinen in Kefalonia auf. Retour können Fluggäste um 17:10 Uhr reisen und landen planmäßig um 19:05 Uhr wieder auf Berliner Boden.



Urlaubsparadies Kefalonia



Kefalonia gilt trotz seiner außergewöhnlichen Schönheit noch immer als Geheimtipp in Griechenland. Die größte Ionische Insel besticht durch charismatische Fischerdörfer, türkisblaues Wasser und feinsandige Strände. Urlauber und Urlauberinnen können durch die Inselhauptstadt Argostoli schlendern, den ländlich geprägten Süden Kefalonias erkunden oder sich an der malerischen Bucht des vielgerühmten Myrtos Beach entspannen.