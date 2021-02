Sommerflugplan 2021: Easyjet verbindet Berlin mit Sylt

Easyjet nimmt im Sommer 2021 eine neue innerdeutsche Direktroute ins Flugprogramm. Der britische Billigflieger will den neuen Hauptstadtflughafen BER nonstop mit der Nordseeinsel Sylt verbinden, wie das Touristikportal Fvw berichtet. Passend für Wochenendausflüge sollen die Maschinen immer freitags und sonntags verkehren, der Erstflug ist für den 28. März angesetzt.

Easyjet verbindet Berlin im Sommer 2021 direkt mit der Nordseeinsel Sylt. © Easyjet

Die neuen Flugverbindungen sind bereits buchbar, Flüge zwischen Berlin und Sylt werden von Easyjet zunächst bis zum Ende des Sommerflugplans am 29. Oktober angeboten. Freitags starten die Flieger von Easyjet um 18:45 Uhr am Flughafen Berlin-Brandenburg und erreichen Sylt planmäßig um 20 Uhr. In die Gegenrichtung wird bereits kurze Zeit später geflogen: Um 20:45 Uhr rollt der Günstigflieger auf der Nordseeinsel vom Feld. Die Ankunft in der Hauptstadt steht für 22 Uhr im Flugplan.



Freitags und sonntags arbeitnehmerfreundliche Flugzeiten



Auch an Sonntagen startet Easyjet in Slots, die für Berufstätige mit üblichen Arbeitszeiten attraktiv sind. Ab dem Airport BER reisen Passagiere um 19:15 Uhr gen Sylt, wo die Landung für 20:30 Uhr erwartet wird. Zurück nach Berlin geht es um 21:15 Uhr. Reisende erreichen den Hauptstadtflughafen gemäß Flugplandaten wieder um 22:30 Uhr. Die Strecke wurde durch Easyjet bereits im Jahr 2019 angeboten, musste im vergangenen Jahr jedoch aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt werden.



Auch Dortmund wieder im Flugplan



Ebenfalls ab dem 28. März kehrt Easyjet auch an den Flughafen Dortmund zurück. Der Airport wird dann wieder zweimal wöchentlich an die Heimatbasis des Billigfliegers, London-Luton, angebunden. Als Verkehrstage sind ebenfalls Freitag und Sonntag angesetzt, ab Juni kommt immer dienstags eine dritte wöchentliche Rotation hinzu.