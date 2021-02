Easyjet fliegt von Genf nach Antalya und Lamezia Terme

Easyjet nimmt neue Sommerrouten ab dem Flughafen Genf ins Programm. Ab Ende März startet die Billigfluggesellschaft von der Schweizer Kantonshauptstadt nach Lamezia Terme in Süditalien, ab Juni geht es nonstop ins türkische Antalya. Beide Routen werden bis Oktober 2021 jeweils zweimal wöchentlich bedient.

Easyjet nimmt im Sommer 2021 neue Direktstrecken ab Genf auf. © Easyjet

Der Erstflug nach Lamezia Terme steht am 30. März im Flugplan von Easyjet. Ab dann heben die Maschinen immer dienstags und samstags ab Genf in Richtung Kalabrien ab. An Dienstagen startet die Airline um 17:55 Uhr in der Schweiz und erreicht Lamezia Terme plangemäß um 19:55 Uhr. In die Gegenrichtung können Passagiere um 20:35 Uhr fliegen, sie werden um 22:50 Uhr am Genfer Flughafen erwartet. Samstags rollen die Maschinen von Easyjet bereits um 7 Uhr morgens in Genf vom Feld, die Landung in Süditalien erfolgt planmäßig um 9 Uhr. Retour bringt Easyjet Reisende um 9:40 Uhr ab Lamezia Terme in die Luft, die Flieger setzen nach Flugplandaten um 11:50 Uhr in der Schweiz auf.



Zwei wöchentliche Rotationen nach Antalya



Der türkische Badeort Antalya wird von Easyjet ab Genf im Juni, September und Oktober 2021 immer dienstags und samstags angesteuert. Während der Monate Juli und August sind die Verkehrstage Dienstag und Sonntag. Der Billigflieger nimmt das beliebte Urlaubsziel an der Türkischen Riviera erstmalig in den Genfer Flugplan auf. Antalya lockt Touristen mit einem traditionsreichen Hafen, goldenen Sandstränden und spannenden Zeugnissen der bis in die Antike zurückreichenden Geschichte der Stadt.



Über Easyjet



Der britische Günstigflieger Easyjet operiert seit 1995 von ihrer Basis am Flughafen London Luton. Sie landete als eine der ersten Fluggesellschaften am 31. Oktober 2020 am neuen deutschen Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg. Im Portfolio stehen regulär mehrere hundert Routen in Europa, Nordafrika, der Türkei sowie dem Nahen Osten. Im Zuge der Corona-Pandemie hat Easyjet ihren Flugplan wie alle anderen Airlines reduziert.