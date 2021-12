Sommer 2022: Easyjet fliegt von Köln/Bonn nach Mallorca

Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet plant, ab Mai 2022 vom Flughafen Köln/Bonn nach Mallorca zu fliegen. Damit wäre die Airline die dritte, die von Köln aus auf die größte Baleareninsel startet. Die Flüge nach Mallorca sollen dreimal wöchentlich abheben und dauern etwa zweieinhalb Stunden.

Easyjet bietet ab Mai 2022 Flüge von Köln/Bonn nach Mallorca an.

Die Flüge auf die größte Insel Spaniens starten planmäßig immer dienstags, donnerstags und samstags um 10:30 Uhr, an den gleichen Tagen finden die Rückflüge von Mallorca aus statt, die jeweils um 7:10 Uhr abheben sollen. Ab dem 2. Mai 2022 nimmt Easyjet die Verbindung in ihren Flugplan auf. Mit der Ankündigung der Flüge nach Mallorca verstärkt Easyjet seine Präsenz am Kölner Airport, nachdem sich die Fluggesellschaft infolge der Corona-Pandemie für eineinhalb Jahre vom Flughafen Köln/Bonn zurückziehen musste.



Rückkehr von Easyjet nach Köln



Erst seit dem 1. Dezember 2021 starten und landen wieder Flugzeuge von Easyjet auf dem siebtgrößten deutschen Flughafen. Seitdem wird die Inlands-Rotation mit dem Flughafen Berlin Brandenburg angeboten. Flüge in die Hauptstadt starten derzeit zweimal täglich außer an Samstagen. Von Köln/Bonn aus verkehren momentan nur Eurowings und Ryanair nach Mallorca, mit Easyjet positioniert sich nun also eine dritte Airline auf der stark nachgefragten Strecke.



Spannende Reiseziele im Sommer 2022



Vom Kölner Airport aus werden im Sommer 2022 Reiseziele angeflogen, die sowohl Städtereisende als auch Strandurlauberinnen und -urlauber ansprechen. So stehen die Ryanair-Verbindungen zwischen der größten Stadt Nordrhein-Westfalens und der irischen Hauptstadt Dublin sowie nach London Stansted bereits seit Mai 2021 fest. Mit derselben Airline geht es zudem nach Rom, Barcelona, Mailand und Wien. Auch die Inseln Teneriffa, Gran Canaria und Mallorca werden vom irischen Billigflieger bedient. Eurowings startet 2022 ebenfalls von Köln/Bonn aus nach Teneriffa, zudem werden von der Lufthansa-Tochter Flüge nach Alicante, Izmir und Kayseri angeboten.