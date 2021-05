Dominikanische Republik: Edelweiss fliegt ab Juli nach Puerto Plata

Edelweiss hat eine neue Direktroute in die Dominikanische Republik bekanntgegeben. Ab 2. Juli 2021 steuert die Schweizer Fluggesellschaft ab ihrer Basis in Zürich Puerto Plata an. Die Route an die Nordküste des Karibikstaats wird künftig einmal wöchentlich bedient.

Ab 2. Juli 2021 steuert Edelsweiss ab Zürich ein weiteres Ziel in der Dominikanischen Republik an.

Ab 2. Juli starten die Maschinen einmal pro Woche immer freitags in Richtung Dominikanische Republik. Dabei hebt das Flugzeug am Züricher Airport planmäßig um 13:25 Uhr ab und landet nach einer Dauer von rund zehn Stunden um 17:30 Uhr Ortszeit in Puerto Plata. Die Flüge zurück in die Schweiz starten ebenso immer freitags und heben um 19:05 Uhr Ortszeit auf dominikanischem Boden ab. Nach einer Flugzeit von ebenfalls rund zehn Stunden erreichen Passagiere am nächsten Tag um 10:10 Uhr die Schweiz.



Einreisebestimmungen für die Dominikanische Republik



Für die Einreise in die Dominikanische Republik ist aktuell weder ein Corona-Test noch eine anschließende Quarantäne vorgeschrieben. Einreisende müssen vor Abflug ein E-Ticket ausfüllen, woraus ein QR-Code generiert wird. Dieser muss beim Boarding und nach Ankunft bei den Behörden vorzeigbar sein. Ebenso werden bei ankommenden Passagieren Temperaturmessungen durchgeführt, stichprobenartig kann es zusätzlich zu Schnell-Atemtests kommen. Von Seiten des Robert Koch-Instituts wird die Dominikanische Republik seit dem 25. April 2021 nicht mehr als Risikogebiet aufgeführt, demzufolge besteht seitens des Auswärtigen Amtes keine Reisewarnung. Trotz Wegfall der Quarantäne müssen rückreisende Passagiere dennoch einen Corona-Test vor Abflug vorlegen.



Weitere Karibik-Ziele mit Edelweiss



Mit der Aufnahme Puerto Platas weitet Edelweiss ihr Flugangebot in die Dominikanische Republik weiter aus und ergänzt das Flugangebot nach Punta Cana. Ebenso bietet die Schweizer Airline weitere Flüge in die Karibik an. Demnach stehen auch Havanna auf Kuba und Montego Bay auf Jamaica im Flugplan. Darüber hinaus steuert Edelweiss Cancún in Mexiko an.