Edelweiss: Sommerflugplan 2022 mit neuen Zielen

Die Schweizer Fluggesellschaft Edelweiss hat am vergangenen Dienstag den Flugplan für den Sommer 2022 vorgestellt. Wie das Nachrichtenportal Travelnews berichtet, befinden sich beliebte Urlaubsziele wie die Kanaren, Ägypten und Griechenland im Angebot. Darüber hinaus nimmt die Airline ab Zürich ihre USA-Flüge wieder auf und bedient drei neue Kurzstreckenziele.

Die Schweizer Airline Edelweiss hat ihren Sommerflugplan 2022 bekanntgeben. © Edelweiss Air

Mit Bekanntgabe des Sommerflugplans 2022 dürfen sich Flugreisende mit Edelweiss in der kommenden Sommersaison auf insgesamt 75 Ziele, über verschiedene Kontinente verteilt, freuen. Dabei steuert die Schweizer Airline verstärkt beliebte Ferienziele wie die Kanarischen Inseln, Mallorca sowie Ägypten, Griechenland, Italien und die Türkei an. Darüber hinaus sind auch zahlreiche Inseldestinationen außerhalb Europas im Flugplan vertreten: Demnach geht es für Urlauberinnen und Urlauber auf die Malediven, Seychellen, nach Mauritius und Sansibar.



Drei neue Ziele ab Sommer 2022



Mit einem vielseitigen Flugangebot im Sommer 2022 gab Edelweiss auch drei neue Kurzstrecken innerhalb Europas bekannt, die zuvor von der Schweizer Nationalairline Swiss bedient wurden. Ab dem 27. März geht es mit drei wöchentlichen Rotationen an die nordspanische Küste nach Bilbao. Ebenfalls neu im Angebot ist eine Verbindung nach Irland. Hier wird die im Südwesten des Landes gelegene Stadt Cork ab dem 15. April 2022 angeflogen. Darüber hinaus ist Bergen an der Südwestküste Norwegens neu mit dabei: Ab dem 1. Juni geht es zweimal pro Woche in den Norden Europas.



Mit Langstreckenflügen in die USA und Karibik



Auch die Langstrecke erhält ab kommendem Sommer wieder neuen Aufschwung mit zahlreichen Verbindungen nach Nordamerika. Für USA-Reisende geht es ab dem 2. März zweimal pro Woche in den Sunshine State Florida nach Tampa Bay und auch Las Vegas steht ab dem 4. April mit drei wöchentlichen Flügen im Angebot. Kanada wird mit Flügen nach Vancouver und Calgary bedient. Darüber hinaus kann sich das Flugangebot in die Karibik sehen lassen: Mit Flügen nach Puerto Plata und Punta Cana geht es insgesamt viermal pro Woche in die Dominikanische Republik. Flüge ins jamaikanische Montego Bay, mexikanische Cancún und in die kubanische Hauptstadt Havanna erweitern das Karibik-Angebot.