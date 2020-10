Von Zürich nach Kapstadt: Edelweiss startet Südafrika-Flüge

Seit dem 19. Oktober bestehen für Reisende aus der Schweiz keine Einreisebeschränkungen mehr in Südafrika. Edelweiss stockt daher nach einem Bericht des Aerotelegraph das Flugangebot nach Kapstadt wieder auf. Der Erstflug hebt in Zürich am 25. November ab.

