Emirates: Kontaktloser Check-in am Flughafen Dubai

Die Airline Emirates führt den kontaktlosen Check-in am Flughafen Dubai ein. Die Automaten für den Check-in und die Gepäckabgabe werden mit dem eigenen Mobiltelefon gesteuert. So müssen Passagiere zu keiner Zeit die Geräte berühren.

Emirates führt den kontaktlosen Check-in am Flughafen Dubai ein. © Emirates

Am Flughafen Dubai stehen für den kontaktlosen Check-in-Prozess 32 Gepäckabgabe-Automaten und 16 Check-in-Kiosks bereit. Mit diesen können Passagiere einchecken und ihren Boarding-Pass erhalten. Weiterhin ist die Wahl der Sitzplätze an Bord sowie die Aufgabe des Gepäcks möglich. Der kontaktlose Check-in ist für Flugreisende in alle Destinationen ab dem Airport Dubai nutzbar. Lediglich für Reisen nach Kanada, China, Hongkong, Indien und in die USA ist der kontaktlose Prozess aufgrund zusätzlicher Einreisekriterien nicht verfügbar.



Ablauf des Check-ins in Dubai



Passagiere checken zunächst per Smartphone am Check-in-Terminal ein und scannen ihren Reisepass. Die Reisenden können dann ihre Koffer und Reisetaschen selbstständig auf dem Gepäckband platzieren und erhalten im nächsten Schritt die ausgedruckten Schilder, welche am Gepäck befestigt werden. Der Druck des Boarding-Passes erfolgt im Anschluss. Ein weiterer Baustein des kontaktlosen Check-ins ist die Nutzung der biometrischen Gesichtserkennung. Hierfür wird beim Check-in ein schnelles Foto geschossen. Im Anschluss können die Biometric Smart Zones an Terminal 3 bei jedem Aufenthalt am Airport Dubai genutzt werden. Mit der Gesichtserkennung können Passagiere kontaktlos einchecken, einreisen und boarden. Auch der Zutritt zur Emirates-Lounge kann via biometrische Gesichtserkennung gewährt werden.



Menü-Wahl via Emirates-App



Mit der Emirates-App können Reisende vor Abflug das Speisenangebot an Bord einsehen. So kann das Menü bereits vorab gewählt werden. Die App ist sowohl in einer Offline-Version als auch via OnAir WiFi-Netzwerk für die Nutzung in der Kabine verfügbar. Der Kauf eines WiFi-Paketes ist hierbei nicht nötig. Nutzer können sich mit dem Netzwerk verbinden und das Emirates-Portal im Browser öffnen.