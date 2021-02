Eurowings: Bargeldlose Zahlung an Bord eingeführt

Eurowings erweitert im Zuge der Corona-Pandemie ihre Hygienevorkehrungen innerhalb der Kabine. Seit dem 1. Februar 2021 können Passagiere Bord-Produkte nur noch über bargeldlose Zahlungen abwickeln. Hierfür werden alle gängigen Kredit-, EC- und weitere NFC-fähige Karten akzeptiert.

Seit 1. Februar können auf Flügen von Eurowings Onboard-Einkäufe nur noch bargeldlos bezahlt werden. © Eurowings

Wie die Lufthansa-Tochter auf ihrer Website berichtet, ist die Einführung der bargeldlosen Bezahlung Teil des „We Care“-Versprechens. Demnach soll der physische Kontakt zwischen Crew und Passagieren minimiert werden. Gleichzeitig wird eine hygienische und schnelle Abwicklung der Zahlung ermöglicht. So können künftig Onboard-Einkäufe wie Getränke, Snacks und weitere Produkte aus dem Bordverkauf ausschließlich bargeldlos erworben werden. Mögliche Zahlungsmittel umschließen Kreditkarten (Visa, MasterCard, Diners Club, American Express), EC-Karten (V Pay, Visa Debit, Maestro, Master-Card Debit, Descover) sowie Apple Pay, Google Pay und weitere NFC-fähige Karten.



Weitere Vorkehrungen des Eurowings-Hygienekonzepts



Innerhalb eines kurzen Videos stellt Eurowings weitere Sicherheits- und Hygienemaßnahmen vor. Diese umfassen nicht nur die Vorkehrungen innerhalb der Kabine, sondern auch vor Flugantritt. Demnach können Passagiere online und somit kontaktlos einchecken. Am Airport sorgen Abstandsmarkierungen für die Einhaltung des Sicherheitsabstands von 1,5 Metern, ebenso wie beim Ein- und Aussteigen aus dem Flugzeug. Der Bagage-Drop-Off sowie das Boarding können kontaktlos durchgeführt werden. Indes sorgt die Crew für Hygienestandards in der Kabine, dazu zählt unter anderem das Desinfizieren der Sitze, Armlehnen und Gurte. Regelmäßiges Händedesinfizieren sowie das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes zählen ebenso zu den Hygienemaßnahmen. Durch Partikelfilter wird während des Fluges alle drei Minuten ein Luftaustausch gewährleistet.



Corona-Testmöglichkeiten an deutschen Airports



Bereits im November vergangenen Jahres führte Eurowings im Zuge der Corona-Pandemie Schnelltestmöglichkeiten am Flughafen Düsseldorf ein. Auf eigene Kosten konnten sich Passagiere testen lassen und erhielten ihr Ergebnis nach etwa 30 Minuten. Mittlerweile stehen an allen wichtigen Airports, an welchen Eurowings operiert, Testzentren offen – unter anderem in Stuttgart, München, Hamburg, Köln-Bonn und Berlin.