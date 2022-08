Eurowings Discover: Möglicher Streik bei Lufthansa-Tochter droht

Nur kurze Zeit nach der neuen Tarifeinigung zwischen der Lufthansa und dem Bodenpersonal steht dem Konzern ein weiterer Konflikt ins Haus. Die Kabinengewerkschaft UFO fordert neue Verhandlungstermine für die Tochter-Airline Eurowings Discover bis zum Ende des Monats, ansonsten sollen „gewerkschaftliche Schritte“ eingeleitet werden. Nach Informationen der Arbeitnehmervertreter zahlt Eurowings Discover ihrem Kabinenpersonal die niedrigsten Gehälter innerhalb des Lufthansa-Konzerns.

Die Kabinengewerkschaft UFO fordert neue Verhandlungstermine von Eurowings Discover und droht mit weiteren Schritten.

UFO wirft Eurowings Discover vor, bereits dreimal nicht auf die Anfrage nach Tarifverhandlungen reagiert zu haben. Zudem gebe es noch immer keinen Betriebsrat, obwohl bereits seit April 2022 ein Wahlvorstand existiert. Hauptgrund für den schärferen Ton ist jedoch die untertarifliche Bezahlung der Kabinencrews, welche die niedrigste in der Lufthansa-Gruppe sei. Die angedrohte Einleitung gewerkschaftlicher Schritte würde die Weichen in Richtung eines Arbeitskampfes stellen, der Passagiere und Passagierinnen mit einem neuen Streikchaos konfrontiert. Nach Aussage einer Sprecherin von Eurowings Discover seien bereits zum September Gehaltssteigerungen gewährt worden, außerdem wurden Einmalzahlungen und Vertragsentfristungen vorgenommen.



Eurowings Discover als günstige Alternative



Eurowings Discover besteht seit rund einem Jahr als jüngste Airline des Lufthansa-Konzerns und ist als günstiger Ferienflieger ausgerichtet. Klassische Touristenziele werden zu billigeren Tarifen angeboten als von Lufthansa selbst, das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Fernreisen. Mit 21 Lang- und Mittelstreckenmaschinen bedient Eurowings Discover beispielsweise Punta Cana in der Dominikanischen Republik, Montego Bay auf Jamaika oder die Inseln Mauritius und Sansibar vor der afrikanischen Ostküste.



Einigung zwischen Lufthansa und Verdi



Erst vor anderthalb Wochen hatten sich die Gewerkschaft Verdi mit der Lufthansa auf einen neuen Tarif für die Beschäftigten der Stamm-Airline geeinigt. Vorausgegangen war dem Verhandlungserfolg ein eintägiger Streik des Personals, der über 1.000 Flugausfälle zur Folge hatte. Weitere Streikmaßnahmen wurden dank der spürbaren Lohnerhöhung zwischen 377 und 498 Euro pro Person abgewendet. Im Herbst will jedoch auch UFO noch einmal über die Konditionen für das Kabinenpersonal von Lufthansa verhandeln, zudem laufen derzeit Gespräche zwischen der Pilotenvereinigung Cockpit und der Kranich-Airline.