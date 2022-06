Eurowings Discover eröffnet neue Basis in München

Eurowings Discover hat am Flughafen München eine neue Basis für Kurzstreckenflüge eröffnet. Die Kurzstreckenverbindungen ab München sollen sich auf Ziele im Mittelmeerraum fokussieren. Derzeit ist eine Maschine in der bayerischen Landeshauptstadt stationiert, bis Ende des Jahres sollen insgesamt fünf Flugzeuge ihre Basis am Airport haben.

Eurowings Discover eröffnet eine neue Basis am Flughafen München. © Flughafen München

Die Airline wird in München am Terminal 1 starten, Reisende finden dort auch die Check-in-Schalter Z127 bis Z138, die von Eurowings Discover-Fluggästen genutzt werden können. Zu den beliebten Sonnenzielen, die von München aus auf der Kurzstrecke angeboten werden, zählen unter anderem die griechischen Inseln Kreta, Rhodos, Samos und Zakynthos sowie Bodrum und Antalya in der Türkei. Zudem verbindet die Fluggesellschaft München mit dem ägyptischen Hurghada am Roten Meer und steuert darüber hinaus noch die Baleareninsel Ibiza an. An der Münchner Basis ist derzeit ein Airbus A320 stationiert, im August kommen zwei weitere Maschinen des gleichen Typs hinzu. Bis Ende des Jahres sollen insgesamt fünf Flugzeuge ihre Basis in München haben. Seit März verkehren bereits Langstreckenflüge der Airline zwischen München und Las Vegas, Cancún sowie Punta Cana.



Ausbau der Windhuk-Flüge ab Frankfurt



Aufgrund der starken Nachfrage baut die Lufthansa-Tochter außerdem ihre Flüge zwischen Frankfurt und Namibias Hauptstadt Windhuk aus. Von Juli bis zum 6. November werden statt der derzeitig sieben Flüge zehn Maschinen pro Woche gen Namibia abheben, ursprünglich war die erhöhte Frequenz nur bis September geplant gewesen. Ab dem 7. November wird die Taktung dann wieder auf sieben wöchentliche Flüge herabgesetzt. Zudem wird ab dem 3. Juni dreimal pro Woche von Frankfurt aus eine Rotation mit dem Flughafen Kilimandscharo in Tansania angeboten. Von dem Airport aus starten Safaris zum gleichnamigen Bergmassiv sowie zum Serengeti-Nationalpark oder zum Victoriasee.



Ab Frankfurt nach Nordamerika



Auch Nordamerika wird von Eurowings Discover ab Frankfurt bedient, zum bisherigen Flugplan kamen dabei noch einige neue Ziele hinzu. Im Sommer geht es beispielsweise vom 13. Juni bis zum 10. September immer montags, donnerstags und samstags in die Hauptstadt Alaskas, nach Anchorage. Ebenso werden im Sommerflugplan wöchentlich zwei Flüge nach Halifax in der kanadischen Provinz Nova Scotia sowie vier Rotationen mit der kanadischen Prärie-Metropole Calgary angeboten.