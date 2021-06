Eurowings startet Vorabend-Check-in

Passagiere mit Eurowings dürfen sich über ein neues Serviceangebot an fünf deutschen Airports freuen. Für Flüge ab Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart wird bis Anfang Juli schrittweise ein Vorabend-Check-in eingeführt. Mit diesem Angebot haben Flugreisende künftig die Möglichkeit, bereits am Vorabend des Abflugs ihr Gepäck aufzugeben.

Eurowings führt an fünf deutschen Airports schrittweise einen Vorabend-Check-in ein. © Flughafen München GmbH

Der Vorabend-Check-in der Lufthansa-Tochter wird künftig an allen fünf Airports zwischen 18 und 20 Uhr verfügbar sein. Mit diesem Angebot haben Eurowings-Passagiere künftig die Möglichkeit, ihr Gepäck am Abend vor Abflug einzuchecken, um am Abflugtag selbst Zeit einzusparen. Gleichzeitig eröffnet diese Check-in-Option die Möglichkeit, direkt bei der Gepäckaufgabe benötigte Einreiseunterlagen für das jeweilige Reiseland vorzulegen. Von diesem Angebot sollen insbesondere Passagiere profitieren, die in den frühen Morgenstunden abfliegen oder Stoßzeiten mit einem erhöhten Fluggastaufkommen am Airport umgehen möchten. Für den Vorabend-Check-in fällt an allen fünf Flughäfen eine Servicegebühr von fünf Euro an.



Vorabend-Check-in schrittweise verfügbar



Der neue Service von Eurowings ist bislang an einem Flughafen verfügbar. Bereits am 22. Juni wurde der Vorabend-Check-in am Hamburger Airport eingeführt, in Berlin startet dieser Service am 23. Juni für Flüge des Folgetags. Schlusslicht bilden die beiden nordrhein-westfälischen Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn sowie der süddeutsche Airport Stuttgart – hier folgt diese Check-in-Variante am 30. Juni für Flüge ab 1. Juli.



Mit Eurowings nach Griechenland, Spanien und Kroatien



Der Sommerflugplan 2021 von Eurowings umfasst zahlreiche beliebte Urlaubsdestinationen. Griechenland-Fans finden beispielsweise ab Düsseldorf Direktflüge nach Kreta, Santorini oder Mykonos, ab 4. Juli folgt eine direkte Verbindung auf die beliebte Insel Rhodos. Reisende ab Hamburg und Köln/Bonn dürfen sich in diesem Sommer über Flüge ins spanische Málaga freuen, während es ab Berlin in die kroatischen Küstenstädte Split und Dubrovnik geht.