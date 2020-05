Vorausplanen: Eurowings gibt Flugplan bis Ostern 2021 frei

Eurowings hat den neuen Flugplan bis Ostern 2021 herausgegeben. Auf der Website teilte die deutsche Airline mit, dass Reisende somit ihren in diesem Jahr ausgefallenen Osterurlaub im nächsten Jahr nachholen können. Obendrein bietet die Lufthansa-Tochter attraktive Umbuchungsmöglichkeiten.

Eurowings gibt schon jetzt den Flugplan bis Ostern 2021 frei. © Eurowings

Schon jetzt können Urlauber ihre Reise für den Frühling 2021 buchen. Dabei profitieren sie bei Eurowings von der Flexibilitätsgarantie: Ein bereits gebuchter Flug kann bis zu 14 Tage vor der Abreise beliebig oft kostenlos umgebucht werden. Die Umbuchung kann auf ein beliebiges Reiseziel innerhalb Europas und den Nachbarländern getätigt werden. Für Flüge direkt in den Osterferien 2021 lockt die Lufthansa-Tochter zudem mit einem um die Hälfte reduzierten Flugpreis für Kinder.



In Deutschland kommt ab Juni 2020 wieder ein bisschen mehr Leben in den Himmel: Danish Air Transport (DAT) nimmt ab dem 2. Juni wieder die Verbindung zwischen Berlin und Saarbrücken auf. Die Route soll nach Angaben des Branchenportals Airliners täglich außer samstags bedient werden.