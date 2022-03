Eurowings: Hamburg im Sommer mit sieben neuen Zielen

Eurowings erweitert zur Sommersaison den Flugplan ab Hamburg. Sieben neue Ziele innerhalb Europas sind dann ab der Hansestadt erreichbar. Neben Strandzielen am Mittelmeer wie Lissabon und Bilbao findet sich auch das schwedische Göteborg im Streckennetz wieder.

Eurowings fliegt ab Hamburg sieben neue Ziele an. © Eurowings

Erstmals fliegt Eurowings in der diesjährigen Sommersaison die spanische Stadt Bilbao an. Zweimal pro Woche haben Passagierinnen und Passagiere dann die Möglichkeit, ins Baskenland zu reisen. Die Route ist ab dem 4. April immer an Montagen und Freitagen verfügbar.



Weitere Ziele im Süden Europas



Neben Bilbao finden sich vier weitere Ziele im Süden Europas im Eurowings-Flugplan. Ab dem 30. April steht die portugiesische Hauptstadt Lissabon immer mittwochs und samstags im Programm der Airline. Mit Porto wird ein weiteres Städtetripziel in Portugal für Reisende ab Hamburg erreichbar. Die Flugzeuge steuern Porto dreimal wöchentlich an. Alicante befindet sich ebenfalls neu im Eurowings-Flugplan: Ab dem 7. Mai ist die südspanische Großstadt immer an Dienstagen und Samstagen ab Hamburg erreichbar. Bereits ab dem 30. April kommt zudem mit Chania auf der griechischen Insel Kreta ein weiteres Mittelmeerziel hinzu. Eurowings erhöht zur Sommersaison außerdem die Frequenz für Mallorca-Flüge. Siebenmal pro Tag besteht dann die Verbindung Hamburg – Palma de Mallorca.



Rückkehr nach Göteborg und Verona



Auch alte Bekannte finden sich unter den Eurowings-Strecken im Sommerflugplan wieder. Ab dem 15. April wird die Route ins italienische Verona wiederaufgenommen. Reisende haben dann immer an Montagen und Freitagen die Möglichkeit für einen Städtetrip. Ab dem 29. April geht es mit den Eurowings-Fliegern auch wieder in den Norden. Das schwedische Göteborg erhält dann ebenfalls einen Platz in Hamburgs Routennetz. Viermal pro Woche wird die Stadt angeflogen: immer montags, mittwochs, freitags und sonntags.