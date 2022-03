Eurowings startet neu ab Memmingen im Sommerflugplan 2022

Mit dem Sommerflugplan 2022 startet in Memmingen eine neue Fluggesellschaft. Erstmals legt Eurowings eine Flugstrecke ab dem Allgäu-Airport auf: Wie der Aerotelegraph berichtet, verbindet die Lufthansa-Tochter Memmingen mit Mallorca.

Eurowings verbindet Memmingen mit Mallorca im Sommerflugplan 2022.

Ab Mai 2022 werden Reisenden ab dem Allgäu-Airport noch mehr Flugmöglichkeiten auf die beliebte Urlaubsinsel im Mittelmeer geboten. Dreimal wöchentlich verbindet Eurowings Memmingen mit Palma de Mallorca. Der Erstflug ist für den 3. Mai anberaumt, ab dann rotiert der Ferienflieger jeweils dienstags, donnerstags und samstags auf der Strecke. Die Flugzeit vom Süden Bayerns bis auf die spanische Insel beträgt dabei rund zwei Stunden.



Flugzeiten von Eurowings auf der Strecke Memmingen-Mallorca



Wie der Website von Eurowings zu entnehmen ist, starten die Flüge in Memmingen dienstags um 16:05 Uhr und donnerstags um 16:50 Uhr. Die Ankunft auf Mallorca ist somit auf 18:10 Uhr am Dienstag beziehungsweise auf 18:55 Uhr jeweils donnerstags terminiert. Samstags geht der Flug schon früher, die Startzeit im Allgäu ist 11:50 Uhr. Plangemäß soll die Maschine dann um 13:55 Uhr in Palma landen. Rückflüge stehen Reisenden dienstags um 13:15 Uhr zur Verfügung. Die Landung in Memmingen ist dann für 15:25 Uhr angesetzt. Jeweils am Donnerstag startet Eurowings um 14:05 Uhr auf Mallorca und erreicht Bayern um 16:15 Uhr. Am Samstag heben die Jets bereits um 8:25 Uhr ab. Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer landen dann um 10:35 Uhr wieder am Allgäu-Airport.



Sommerflugplan 2022 in Memmingen



Eurowings ist neben Ryanair die zweite Fluggesellschaft, die den Allgäu-Airport im Sommer 2022 mit Mallorca verbindet. Ryanair bedient die Strecke teilweise mehrfach täglich. Insgesamt stehen Mallorca-Reisenden im Sommer 13 wöchentliche Flüge auf die Lieblingsinsel zur Verfügung. Der Sommerflugplan gilt zunächst bis Ende Oktober 2022. Ob die Mallorca-Route von Eurowings über den 27. Oktober hinaus betrieben wird, steht derzeit noch nicht fest.