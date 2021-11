Eurowings bietet neue Ziele in Nordeuropa an

Eurowings hat neue Verbindungen zu vier nordeuropäischen Reisezielen angekündigt. Ab Dezember starten in Düsseldorf Flüge nach Tromsø und Rovaniemi, während in Stuttgart Maschinen mit den Zielen Kiruna und Luleå abheben. Die Destinationen ermöglichen Beobachtungen von Polarlichtern, außerdem zeigt sich die Sonne im Winter dort nur für wenige Stunden oder es herrscht Polarnacht.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings hat neue Winterverbindungen zu vier Destinationen in Norwegen, Schweden und Finnland angekündigt. Ab Anfang Dezember bietet die Airline ihre Flüge in den hohen Norden Europas an. Mit einem Airbus A319 geht es ab dem 4. Dezember von Düsseldorf aus immer samstags ins norwegische Tromsø, das mehr als 340 Kilometer nördlich des Polarkreises liegt. Zusätzliche Flüge werden ab dem 21. Dezember immer dienstags angeboten. Da Tromsø im sogenannten Nordlichtoval liegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dort Polarlichter zu beobachten, besonders hoch.



Von Düsseldorf nach Lappland



Am 5. Dezember nimmt Eurowings dann die Strecke von Düsseldorf nach Rovaniemi ins Programm auf. Rovaniemi ist die Hauptstadt der finnischen Region Lappland und liegt wenige Kilometer südlich vom Polarkreis. Flüge nach Rovaniemi starten immer sonntags und werden zusätzlich am 23. und 30. Dezember dieses Jahres sowie am 4. und 6. Januar 2022 angeboten. Auch Rovaniemi ist dafür bekannt, dass sich Nordlichter von dort aus gut beobachten lassen, ferner wird die Stadt als Sitz des Weihnachtsmannes vermarktet.



Verbindungen zwischen Stuttgart und Nordschweden



Neben Düsseldorf werden auch von Stuttgart aus Ziele im Norden Europas bedient. So werden ab dem 19. Dezember zwei wöchentliche Verbindungen mit einem Airbus A319 nach Luleå an der Ostseeküste Nordschwedens angeboten, die mittwochs und sonntags starten. Außerdem geht es von Stuttgart nach Kiruna, die nördlichste Stadt Schwedens. Dort herrscht zwischen dem 12. und 31. Dezember Polarnacht. Flüge heben ab dem 18. Dezember immer samstags ab.