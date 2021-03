Eurowings: Flughafen Mallorca soll Self-Check-in bekommen

Die Fluggesellschaft Eurowings plant, ihren Check-in-Service am Flughafen Palma de Mallorca weiter auszubauen. Demnach sollen Flugreisende schon bald die Möglichkeit haben, einen Self-Check-in zu beanspruchen. Wie die Mallorcazeitung berichtet, rechnet die deutsche Lufthansa-Tochter bereits ab 1. April 2021 mit einem Start der Selbstabfertigung.

Eurowings plant am Flughafen Mallorca einen Self-Check-in. © Aena S.A.

Bislang können Eurowings-Reisende entweder online oder persönlich am Flughafenschalter in Palma de Mallorca einchecken. Laut Mallorcazeitung befindet sich die Airline aktuell noch in einem Genehmigungs-Prozess mit der spanischen Flughafenbetreibergesellschaft Aena und der Flugsicherheitsbehörde Aesa, um künftig auch einen Self-Check-in am Airport zu ermöglichen. Eurowings stellt derzeit neben der irischen Billigairline Ryanair die wichtigste Fluggesellschaft dar, die den balearischen Flughafen mit Deutschland verbindet.



Self-Check-in mit Eurowings



Auch wenn der Flughafen Mallorca noch über keinen Self-Check-in verfügt, bietet die deutsche Airline bereits an anderen wichtigen Airports diesen Service an. So finden Reisende im deutschsprachigen Raum an den Flughäfen Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart und Wien sowie am britischen Flughafen London-Heathrow Self-Check-in-Automaten vor. Vorteil dieser ist, dass lange Warteschlangen am Check-in-Desk und der direkte Kontakt zum Flughafenpersonal vermieden werden können.



Rückreise von Mallorca nach Deutschland



Seit dem 20. Februar 2021 gilt Spanien – die Balearen eingeschlossen – von Seiten des Robert Koch-Instituts nicht mehr als Hochinzidenzgebiet. Dennoch wird das Land weiterhin als Risikogebiet eingestuft. Demnach müssen Rückreisende nach Deutschland eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen und maximal 48 Stunden nach Einreise einen Corona-Test durchführen. Anschließend erfolgt eine zehntägige Quarantäne. In einzelnen deutschen Bundesländern können abweichende Regelungen bestehen. Für die Einreise nach Mallorca muss ebenfalls einer Testpflicht nachgegangen werden. Bei Einreise erfolgt die Vorlage eines PCR- oder TMA-Tests, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Ebenso ist eine Online-Registrierung vorgesehen, diese erfolgt frühestens 48 Stunden vor Einreise über das Spain Travel Health-Portal.